Het lijkt erop dat Samsung van plan is om binnenkort een nieuwe budgetsmartphone uit te brengen. De Galaxy M31, zoals het toestel zou heten, beschikt over een hele grote accu van 6000 mAh en in totaal vijf camera’s.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Dit zijn de Samsung Galaxy M31-specificaties’

Deze informatie is afkomstig van het Twitter-account Sudhanshu, dat tevens renders van de Samsung Galaxy M31 online heeft gezet. Ook insider Ishan Agarwal heeft afbeelding van het toestel gepubliceerd. De nieuwe budgetsmartphone zou beschikken over een accu met een capaciteit van 6000 mAh, wat fors meer is dan vrijwel iedere Android-smartphone op de markt. Hiermee moet de Galaxy M31 makkelijk twee dagen op een volle lading meegaan.

Het toestel heeft ook een 6,4 inch-super-amoled-scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, met bovenin een kleine notch voor de 32 megapixel-selfiecamera. De randen rondom het display zijn smal, al is onderaan wel een dikke balk zichtbaar. De Galaxy M31 zou verder beschikken over ondersteuning voor snelladen (met 15 Watt), dualsim en een micro-sd-geheugenkaartje.

Vier camera’s achterop

Opvallend aan de Samsung Galaxy M31 zijn de vier camera’s achterop. De telefoon zou een primaire camera van 64 megapixel hebben, met een 8 megapixel-groothoeklens voor wijde foto’s, 5 megapixel-dieptesensor voor portretfoto’s en een 5 megapixel-macrocamera. Laatstgenoemde gebruik je om foto’s van heel dichtbij te maken.

Onder de motorkap van de Galaxy M31 zit naar verluidt een Exynos 9611-chip, die bijvoorbeeld ook de Galaxy A51 aandrijft. De processor wordt bijgestaan door 6GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Tot slot zou de M31 afmetingen hebben van 159,2 bij 75,1 bij 8,9 millimeter en 191 gram wegen. Op de achterkant zit een vingerafdrukscanner om de telefoon te ontgrendelen.

Samsung Galaxy M31 release en adviesprijs

De Samsung Galaxy M31 zou later deze maand in India verschijnen, maar het is onduidelijk of de smartphone ook naar Nederland komt. Omgerekend kost het toestel 194 euro. Samsung bracht vorig jaar de Galaxy M20 Power uit in Nederland, een goedkope smartphone met een 5000 mAh-accu en dubbele camera.

Op de hoogte blijven van al het Samsung-nieuws? Download dan ook de Android Planet-app of schrijf je in voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief!

Het laatste nieuws over Samsung