‘Samsung Galaxy M31s met 6000 mAh-accu verschijnt eind deze maand’

Samsung presenteert eind deze maand de Galaxy M31s, een betaalbare smartphone die zich vooral onderscheidt door de enorme 6000 mAh-accu. De meeste specificaties zijn al gelekt.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Samsung Galaxy M31s release en specificaties bekend’

Samsung werkt aan de Galaxy M31s, een nieuwe budgetsmartphone die hoogstwaarschijnlijk op 30 juli wordt aangekondigd. Dat schrijft onder andere Sammobile. Het toestel lijkt in veel opzichten op de Galaxy M31, die onlangs in Nederland verscheen. Het is onduidelijk of de M31s ook hier verschijnt of dat de smartphone voor andere markten is bedoeld.

De Samsung Galaxy M31s heeft een groot super-amoled-scherm met bovenin een gaatje voor de selfiecamera, en dus geen notch zoals bij de M31. Het formaat is nog onduidelijk, wel zou het scherm een full-hd-resolutie krijgen waardoor beelden scherp ogen. Door het nieuwe design heeft de Galaxy M31s wat weg van duurdere Samsung-telefoons, zoals de Galaxy S20 en Note 10.

De meest onderscheidende feature van de M31s is de 6000 mAh-accu, die bovendien snelladen met 25 Watt ondersteunt via de usb-c-poort. Omdat de accu zo groot is, kun je ook andere smartphones opladen als je ze via een usb-kabel met de Galaxy M31s verbindt. Het toestel draait op Android 10 met de One UI-schil van Samsung.

Verder zou de Galaxy M31s beschikken over een Exynos 9611-chip, die we kennen van de Galaxy A51. Naar verluidt is ook 6GB RAM, 128GB aan opslagruimte, bluetooth 5.0 en een koptelefoonaansluiting aanwezig. In totaal heeft de telefoon vijf camera: vier op de achterkant en eentje aan de voorkant. Het gaat om een primaire camera van 64 megapixel, 8 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera en dieptesensor.

Galaxy M-reeks in Nederland

Samsung bracht dit jaar al twee smartphones in de Galaxy M-reeks uit. De Galaxy M21, die ook een 6000 mAh-accu heeft, is sinds april verkrijgbaar voor 229 euro. Eerder deze maand werd ook de Galaxy M31 uitgebracht. Dit toestel heeft een adviesprijs van 279 euro en beschikt over meer werkgeheugen en iets betere camera’s.

In Nederland zijn ook de Galaxy A-toestellen van Samsung populair. De reeks bestaat dit jaar uit de Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A51 en Galaxy A71. Wil je meer weten over de Galaxy A-toestellen? Check dan de reviews hieronder, waarin we je alles vertellen.