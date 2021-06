Samsung Galaxy M32 officieel: 5 dingen die je moet weten

De Samsung Galaxy M32 is officieel gepresenteerd voor de Indiase markt. Er is echter een grote kans dat je het toestel ook in Nederland kunt gaan kopen. Dat en vier andere dingen die je moet weten zet Android Planet voor je op een rij.

1. Samsung Galaxy M32 officieel: voor nu alleen in India

Samsung heeft een nieuw toestel in de Galaxy M-serie gepresenteerd. De Galaxy M32 wordt op de markt gebracht in India, net zoals we eerder zagen met de Samsung Galaxy M21. Het instapmodel met 4GB RAM en 64GB opslag kost omgerekend zo’n 170 euro, zonder btw en andere kosten. De variant met 6/128GB geheugen zo’n 190 euro zonder extra kosten.

Er is echter een grote kans dat het toestel in de toekomst toch bij ons te koop zal zijn. Via zogenaamde grijze import zijn er namelijk vaker toestellen te koop die niet officieel op onze markt zijn uitgebracht. Meer weten over de Galaxy M32? Hieronder hebben we nog vier andere interessante weetjes over het toestel voor je.

2. Grote accu van 6000 mAh

De Galaxy M-lijn staat bekend om de grote accu’s en ook bij de M32 is dat weer het geval. Het toestel beschikt over een batterij van 6000 mAh, waarmee je makkelijk twee intensieve dagen doorkomt. Snelladen is mogelijk, maar gaat met maximaal 25 Watt. Andere fabrikanten leveren al opladers mee van 65 Watt of hoger. Een lader wordt wel meegeleverd, maar deze laadt het toestel op met 15 Watt. De Samsung Galaxy M32 kan niet draadloos opladen.

3. Vloeiend scherm van 6,4 inch

Samsung rust het nieuwe toestel uit met een scherm van 6,4 inch met amoled-technologie aan boord. Het heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en er is een kleine notch aanwezig voor de frontcamera. Die combinatie zorgt ervoor dat alles scherp en kleurrijk wordt weergegeven en dat het contrast erg hoog is.

Verversen doet het maximaal 90 keer per seconde, wat zorgt voor een soepele ervaring. Social media checken, snel door je galerij scrollen of een game spelen gaat daardoor een stukje fijner dan met een standaardscherm met een ververssnelheid van 60Hz.

4. Vijf camera’s aan boord, waaronder 64 megapixel

De Samsung Galaxy M32 is in totaal uitgerust met vijf camera’s, waaronder de selfiecamera van 20 megapixel. De primaire camera op de achterzijde heeft een resolutie van 64 megapixel en kan ook filmen in een 4k-resolutie. De andere drie camera’s hebben respectievelijk resoluties van 8, 2 en 2 megapixel. Zo kun je er onder andere foto’s mee schieten in een wijdere hoek en zo net wat meer van de omgeving vastleggen.

5. Overige weetjes over de M32

De processor komt uit de stal van MediaTek en is krachtig genoeg voor alledaagse taken. Het geheugen uitbreiden is trouwens mogelijk dankzij het micro-sd-kaartslot. De vingerafdrukscanner zit in de zijkant van het toestel en ook is er een koptelefoonaansluiting aan boord.

Het toestel wordt geleverd met Android 11, maar over updatebeleid heeft de fabrikant nog niks specifieks genoemd. Samsung kennende zit dat goed en we gaan uit van minimaal twee Android-updates naar Android 12 en 13 én vier jaar beveiligingsupdates.

