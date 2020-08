De Samsung Galaxy M51 is officieel uitgebracht in Duitsland voor 360 euro. Het toestel met enorme accu en viervoudige camera komt waarschijnlijk ook naar Nederland, maar we weten nog niet wanneer precies.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy M51 officieel

Een grote verrassing is de aankondiging niet. In de afgelopen weken dook de Samsung Galaxy M51 al meermaals op in geruchten. Samsung kondigt het toestel overigens niet groots aan. De Galaxy M51 is namelijk in alle stilte aan de Duitse website toegevoegd. Dit zijn de belangrijkste features:

6,7 inch-amoled-scherm met cameragaatje

Enorme accucapaciteit van 7000 mAh

Viervoudige camera achterop: 64 + 12 + 5 + 5 megapixel

32 megapixel-selfiecamera

Adviesprijs van 360 euro

Komt (waarschijnlijk) in Nederland uit

De Samsung Galaxy M51 valt vooral op dankzij zijn enorme 7000 mAh-accu, die in theorie genoeg stroom heeft om meerdere dagen op één volle acculading te doen. De M-lijn van Samsung staat overigens bekend om forse accu’s. De eerder verschenen Samsung Galaxy M21 en Samsung M31 hebben bijvoorbeeld een 6000 mAh-accu.

Verder heeft de Samsung M51 een fors 6,7 inch-amoled-scherm met bovenaan in het midden van het display een klein gat, waarin de selfiecamera zit. Meerdere Samsung-telefoons hebben zo’n ‘Infinity-O’-scherm, waaronder de Samsung S20-serie.

Viervoudige camera

De achterkant van de Samsung Galaxy M51 biedt plaats aan vier camera’s. De 64 megapixel-hoofdcamera wordt bijgestaan door een groothoeklens (12 megapixel) en 5 megapixel-dieptesensor, die je gebruikt om het beeld dichterbij te halen. De macrocamera, eveneens 5 megapixel, is dan weer ideaal voor het maken van close-up foto’s.

De nieuwe middenklasser van Samsung wordt aangedreven door de Snapdragon 730-processor met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagcapaciteit. Heb je meer opslag nodig? Dan kun je een micro-sd-kaartje gebruiken.

Uit de doos draait de Samsung Galaxy M51 op Android 10 met daaroverheen Samsung’s eigen One UI-interface. Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft nog geen statement over het updatebeleid naar buiten gebracht. Op basis van eerdere toestellen lijkt het echter veilig om aan te nemen dat de M51 (op den duur) naar Android 11 en Android 12 wordt bijgewerkt.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Samsung Galaxy M51 gaat in Duitsland voor 360 euro over de toonbank. Wanneer, en voor hoeveel, het toestel in Nederland uitkomt, is nog even de vraag. Wel is het aannemelijk dát de Samsung Galaxy M51 naar Nederland komt. Wil je op de hoogte blijven van de Nederlandse release? Download dan onze app of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Het laatste nieuws over Samsung