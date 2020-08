Dat Samsung werkt aan een toestel met 7000 mAh-accu is al even bekend. Nu zijn er daadwerkelijke Samsung Galaxy M51 persrenders verschenen. Daarbij komt het toestel ook uit op de Nederlandse markt, maar de prijs is nog onbekend.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Samsung Galaxy M51 persrenders verschijnen online’

De Samsung Galaxy M51 is afgelopen weken al meerdere keren beschreven op Android Planet. Nu zijn er verschillende vermeende persrenders naar buiten gebracht via Twitter. Op de verschillende afbeeldingen zien we een wit en zwart model van het aankomende Samsung-toestel.

Aan de bovenzijde van het scherm is een klein rondje aanwezig, waarin de frontcamera is verwerkt. Op de achterzijde is een camera-eiland geplaatst in de linker bovenhoek. Daarin zijn vier camera’s verwerkt en de enkele flitser.

Aan de rechter zijkant is een fysieke vingerafdrukscanner te vinden en dat is een fijne keuze. Dit type scanner is namelijk ietsje sneller dan een variant onder het scherm. Dat strookt niet met eerdere verschenen afbeeldingen van het toestel, waarop nog een scanner op de achterzijde was te zien.

Toestel komt ook uit in Nederland, prijs onbekend

Daarnaast weet GalaxyClub te melden dat het toestel ook in Nederland op de markt komt. Wat de smartphone hier moet gaan kosten is nog onbekend. Dat ‘ie duurder wordt dan de Galaxy M31 lijkt logisch en dat toestel heeft een adviesprijs van 279 euro.

Meer over Samsung Galaxy M51

Nagenoeg elk detail van het aankomende toestel ligt al op straat, waarbij de grote accu het meest in het oog springt. De batterij wordt namelijk 7000 mAh groot en ondersteunt snelladen. Het scherm wordt vermoedelijk 6,7 inch groot en heeft een full hd+-resolutie.

Er is 6 of 8GB werkgeheugen aanwezig en 128GB uitbreidbare opslag. De primaire camera heeft een resolutie van 48 megapixel. Foto’s in een wijdere hoek maak je met de groothoeklens van 12 megapixel. De andere twee camera’s gebruik je om een goede close-up of portretfoto te maken.

De enige onzekere factor is de processor, daarover doen meerdere geruchten de ronde. Het zal echter gaan om een chip voor het middensegment van fabrikant Qualcomm. Wanneer Samsung de Galaxy M51 precies gaat onthullen is ook nog onbekend.

Wil jij op de hoogte blijven van al het M51-nieuws? Houd dan onze website in de gaten, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app.

Meer lezen over Samsung: