Samsung Rusland heeft een supportpagina online gezet voor de nog aangekondigde Galaxy M51. Dat duidt erop dat de release van deze Galaxy M40-opvolger snel volgt. De smartphone zou een gigantische 7000 mAh-accu hebben.

‘Release Samsung Galaxy M51 volgt snel’

Over de Samsung Galaxy M51 is inmiddels al veel gelekt en nu is ook een supportpagina voor het onaangekondigde toestel online gezet. Op de Russische website van de fabrikant is deze pagina te vinden.

Dat duidt erop dat de release van dit toestel niet al te lang meer zal duren. Op welke markten we het toestel precies gaan zien, is nog wel de vraag. Verschillende Galaxy M-modellen zijn ook gewoon te koop in Nederland en België.

Meer details Samsung Galaxy M51

Verdere details zijn via de Russische website niet genoemd, maar over de M51 is veel gelekt. Het toestel wordt de opvolger van de Galaxy M40, die in juni 2019 werd gepresenteerd, maar hier dan weer niet te verkrijgen is. Qua specs wordt er gesproken over een scherm van 6,5 inch met een klein gaatje voor de frontcamera. Op de achterkant is een fysieke vingerafdrukscanner te vinden.

Vier camera’s op achterkant

Ook zijn daar vier camera’s te vinden, volgens de laatste geruchten. Op eerdere vermeende renders van de Galaxy M51 waren er nog drie stuks te zien. De primaire camera krijgt een sensor van 64 megapixel en ook is er een 12 megapixel-groothoeklens aanwezig.

Wat de andere twee camera’s precies voor functie krijgen is nog onbekend. Het kan gaan om een macrocamera voor close-ups en een camera die diepte-informatie vastlegt, om zo een goede portetfoto te schieten.

Er is 8GB werkgeheugen aan boord en het toestel wordt geleverd met Android 10 en de OneUI-schil van Samsung. Qua processor wordt er gesproken over de Snapdragon 675 of 730, twee midrange-chips.

Vooral opvallend is de accu, die een capaciteit van maar liefst 7000 mAh hebben krijgen. Dat is fors meer dan vrijwel iedere andere Android-telefoon. Opladen van de M51 kan vermoedelijk met maximaal 25 Watt via een kabel, maar draadloos opladen is niet van de partij.

Release en prijs Galaxy M51

Over de precieze release is nog niks bekend. De Galaxy M21 heeft hier een adviesprijs van 219 euro terwijl de M31 279 euro op moet brengen. Wil jij op de hoogte blijven van de Samsung Galaxy M51? Houd dan onze website in de gaten en schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app!

