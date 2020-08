Dat Samsung werkt aan een smartphone met een erg grote accu is al even bekend. Nu zijn er nog meer vermeende Samsung Galaxy M51-specificaties gelekt.

‘Samsung Galaxy M51 specificaties’

Wanneer Samsung de Galaxy M51 gaat presenteren is nog de vraag. Van dit aankomende toestel met immense accu zijn nu nog meer specificaties gelekt. De bron hiervan is de bekende Ishan Agarwal, die de handen ineen geslagen heeft met website PriceBaba.

De jonge smartphonelekker weet zo allerlei nieuws te vertellen over de camera’s van de Samsung Galaxy M51. Aan de voorkant is een enkele selfiecamera geplaatst, waarmee je plaatjes maakt van 32 megapixel. Aan de achterzijde vind je nog eens vier camera’s, zoals eerder al genoemd werd. De hoofdcamera heeft een resolutie van 64 megapixel, waarmee je foto’s maakt met veel detail.

Ook is er een 12 megapixel-groothoeklens aan boord. Daarmee leg je net iets meer van de omgeving vast, handig voor landschappen of grote groepen mensen. Wil je een portretfoto maken, dan gebruik je de derde camera. Die slaat namelijk diepte-informatie op, wat gebruikt wordt voor zulke foto’s.

Daarbij is de achtergrond vervaagd, terwijl het onderwerp juist scherp op de plaat staat. Tot slot is er nog een macrocamera aan boord met een resolutie van 5 megapixel. Daarmee schiet je snel een close-up van een object wat slechts enkele centimeters voor de lens staat of ligt.

Meerdere varianten en scherm van 6,7 inch

Agarwal weet ook te melden dat er twee versies van de smartphone verschijnen. Het meest betaalbare model is uitgerust met 6GB RAM, terwijl de duurdere variant over 8GB werkgeheugen beschikt. Wel noemt hij dat beide versies 128GB opslaggeheugen hebben. De processor is de grote onbekende, want daar noemt de insider niks over. Volgens eerdere geruchten gaat het om een chip uit het middensegment, waarschijnlijk de Snapdragon 675 of 730.

Eerder werd er ook gesproken over een scherm van 6,5 inch, maar volgens Agarwal is dat 6,7 inch. Daarbij gaat het om een amoled-scherm met full hd+-resolutie. Ook is er een klein cameragat aanwezig, waarin de selfiecamera is geplaatst. Op de achterkant van het toestel is nog een fysieke vingerafdrukscanner te vinden.

Over de grootte van de accu verschenen eerder al geruchten. Samsung is namelijk van plan om een 7000 mAh-accu in de M51 te gebruiken. Daarmee wordt het de eerste smartphone van de fabrikant met zo’n grote accu. De Galaxy M-lijn staat wel bekend om de grote accu’s. Zo beschikken de Galaxy M21 en Galaxy M31 beide over een batterij van 6000 mAh. Tot slot wordt de Galaxy M51 geleverd met Android 10, met de OneUI 2.1-schil die daaroverheen ligt.

Prijs en beschikbaarheid Samsung Galaxy M51

Wanneer de fabrikant het toestel presenteert en op welke markten we het toestel gaan zien is nog onbekend. Ook een vermeende prijs is nog niet genoemd. Wel zal deze wat hoger zijn dan de adviesprijzen van de M21 en M31; die zijn respectievelijk 199 en 279 euro.

