Samsung brengt dunne Galaxy M52 5G eind november uit in Nederland

Samsung brengt eind deze maand een nieuwe midrange smartphone uit in Nederland. De Galaxy M52 heeft 5G-ondersteuning, een opvallende dunne behuizing en prijs van 379 euro.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy M52 5G naar Nederland

De Samsung Galaxy M52 5G werd onlangs al aangekondigd, maar toen was nog niets bekend over een Nederlandse release. Daar komt nu verandering in, want Samsung laat weten dat de smartphone eind november hier te koop is. De telefoon kost 379 euro en is daarmee een paar tientjes goedkoper dan de Galaxy A52s. Deze smartphone haal je op dit moment voor iets minder dan 400 euro in huis.

De Samsung M52 5G valt op door het design, omdat ‘ie met een dikte van 7,4 millimeter behoorlijk dun is. Veel Android-smartphones zijn een stukje ‘forser’. Daarnaast is de M52 ook relatief licht: de smartphone weegt 173 gram en is daarmee lichter dan de A52s (189 gram), maar wel een fractie zwaarder dan de Galaxy S21 (169 gram).

De specificaties van de Samsung Galaxy M52 zien er op papier prima uit. Hieronder zetten we de belangrijkste op een rijtje.

6,7 inch-scherm (super amoled en 120Hz)

Snapdragon 778G-processor, 6GB RAM

128GB opslagruimte, uitbreidbaar met micro-sd-kaartje

5000 mAh-accu, kan snel opladen met 25 Watt

Drie camera’s op de achterkant: 64 + 12 + 5 megapixel

Draait op Android 11 met One UI 3.1

Het scherm van de Galaxy M52 5G is met 6,7 inch behoorlijk groot en heeft een hoge ververssnelheid van 120Hz. Omdat beelden 120 keer in plaats van 60 keer worden ververst, ziet alles er veel vloeiender uit. Hierdoor merk je dat de Samsung-telefoon ook sneller in gebruik is. Dit komt ook door de Snapdragon 778G-processor, die we kennen van de Samsung A52s en Motorola Edge 20.

Voor het maken van foto’s zijn in totaal vier camera’s aanwezig. Op de achterkant zitten er drie: een 64 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera. Met de groothoeklens maak je extra wijde foto’s, terwijl de macrocamera juist is bedoeld voor kiekjes van heel dichtbij. Selfies worden gemaakt met de 32 megapixel-frontcamera.

De nieuwe Samsung-smartphone draait op Android 11 met de bekende One UI-software en beschikt over een grote accu. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh en kan snel opladen met maximaal 25 Watt, net als de Samsung S21 Plus en S21 Ultra. Samsung laat wel weten dat gebruikers de geschikte 25 Watt-stekker nog los moeten aanschaffen.

Samsung M52 5G release en prijs

De Galaxy M52 5G is eind november te koop bij Nederlandse webwinkels en heeft als gezegd een adviesprijs van 379 euro. Het nieuwe toestel verschijnt in verschillende kleuren: zwart, wit en lichtblauw. Meer lezen over Samsung? Check dan ook de artikelen hieronder.