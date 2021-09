Samsung Galaxy M52 officieel: grootse smartphone met 5G

De Samsung Galaxy M52 is officieel en zonder al teveel poespas gepresenteerd. Op verschillende websites van de fabrikant zijn alle specificaties en details namelijk al te vinden, maar een prijs is nog wel onbekend.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy M52 officieel: alle informatie bij elkaar

Dat Samsung zou komen met een nieuwe smartphone in de Galaxy M-lijn was al even bekend. Nu is dat toestel ook daadwerkelijk gepresenteerd in de vorm van de Samsung Galaxy M52 5G. Het scherm is 6,7 inch groot en het gaat om een amoled-paneel met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Dat ververst maximaal 120 keer per seconde, wat zorgt voor een optimale en soepele beleving.

Welke processor er precies aan boord is, is nog de vraag. Het lijkt te gaan om de Snapdragon 778G, die we kennen van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A52s. Er is 6GB RAM aanwezig en 128GB uitbreidbare opslag. Samsung brengt de M52 5G uit in drie kleuren: zwart, wit en blauw.

Samsung Galaxy M52 5G specificaties

Het nieuwe toestel beschikt over een accu van ‘slechts’ 5000 mAh en opladen doe je met maximaal 25 Watt. Wel heb je daarvoor een los verkrijgbare oplader nodig, want Samsung levert een 15 Watt-exemplaar mee. De directe voorganger, in de vorm van de Galaxy M51, had nog een batterij aan boord van 7000 mAh.

Op de achterkant vind je drie camera’s. De primaire variant schiet plaatjes van 64 megapixel en ook is er een groothoekcamera aanwezig. Die heeft een resolutie van 12 megapixel. De derde camera (5 megapixel) gebruik je voor het maken van close-ups. De frontcamera vind je in een klein gecentreerd gaatje in het scherm.

Er is geen fysieke koptelefoonaansluiting aanwezig, dus muziek luisteren doe je via de usb c-poort of draadloos. Hiermee is de M52 5G de eerste middenklasser zonder deze handige poort. De vingerafdrukscanner vind je trouwens in de aan- / uitknop aan de rechterzijkant van het toestel. Samsung levert het toestel met Android 11 en de eigen skin die daar overheen ligt.

Prijs en release Samsung Galaxy M52

De informatie waarop we nog even moeten wachten is naast de prijs van het toestel of we hem hier officieel wel of niet gaan zien. Het is aannemelijk dat dat wel het geval is. Anders gaan we de M52 5G vast en zeker zien bij webwinkels via grijze import. Als we wat weten over de prijs of verkrijgbaarheid op onze markt, lees je dat natuurlijk bij Android Planet!

Check het laatste nieuws over Samsung: