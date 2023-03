Samsung Galaxy M54 officieel: dit zijn de specificaties

Ongeveer een week nadat smartphonefabrikant Samsung met de Galaxy A54 op de markt komt, verschijnt er een nieuwe smartphone. De Galaxy M54 heeft een groter scherm, enorme batterij en een camera met meer megapixels.

Samsung Galaxy M54 verschijnt stilletjes in de winkel

De Galaxy M54 verscheen deze week zonder aankondiging in het Midden-Oosten en Samsung plaatste ‘m op haar eigen Arabische online webwinkel. De smartphone is het grote broertje van de Galaxy A54 die eerder deze maand verscheen. Het scherm van de M54 heeft een grootte van 6,7 inch. Het gaat hier om een amoled-paneel met ververssnelheid van 120Hz, wat heldere beelden toont en soepele animaties weergeeft.

Het toestel wordt aangedreven door een Exynos 1380-chip. Daarmee ondersteunt de smartphone 5G-connectiviteit en een scherpe camerasensor. Er is 8GB aan werkgeheugen aan boord met 128 of 256GB aan opslagruimte. De batterij is vanwege de grotere behuizing ook niet mis. Deze heeft namelijk een capaciteit van 6000 mAh, wat meer dan genoeg moet zijn om de dag door te komen. Deze laadt op met maximaal 25 watt via een kabel.

Ontwerp en camera

De Samsung Galaxy M54 heeft hetzelfde ontwerp als andere nieuwe Samsung-smartphones. De camera’s zijn netjes individueel geplaatst in de achterkant, maar de behuizing is – op het scherm na – van plastic. Om foto’s en video’s te maken zijn er drie camera’s achterop de M54 te vinden. Een hoofdcamera met een resolutie van 108 megapixel, groothoeklens met 8 megapixel en macrocamera met 2 megapixel.

De smartphone draait op Android 13 en heeft de One UI 5.1-schil van Samsung. Daarmee verandert de vormgeving naar Samsungs stijl en kun je aan de slag met allerlei extra functies. Bij de recent uitgebrachte Galaxy A54 en A34 biedt Samsung vier grote Android-updates en vijf jaar aan beveiligingsupdates. We verwachten dat dit ook voor de M54 geldt.

Prijs en beschikbaarheid

Helaas toont de Arabische webwinkel van Samsung niet hoeveel de smartphone kost. Zijn voorganger – de Galaxy M53 – was in Nederland verkrijgbaar voor 449 euro via derden. Of Samsung de Galaxy M54 ook officieel naar Nederland op de markt brengt is niet bekend. De kans is groot dat andere partijen de smartphone via grijze import naar Nederland halen. Wil je meer weten over grijze import? Lees dan alle voor- en nadelen in ons uitgebreide artikel.

