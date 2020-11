De eerste specificaties van de vermeende Samsung Galaxy M62 zijn opgedoken. De vermoedelijke opvolger van de Galaxy M51 krijgt veel meer opslag en heeft opnieuw een gigantische 7000 mAh-accu.

Lees verder na de advertentie.

Eerste Samsung Galaxy M62 specificaties gelekt

Dat claimt het doorgaans goed ingevoerde Sammobile. De website schrijft dat Samsung momenteel de laatste hand legt aan een opvolger voor de Galaxy M51, die afgelopen september uitkwam. De Galaxy M62, zoals het toestel vermoedelijk gaat heten, zou net als zijn voorganger een 7000 mAh-accu krijgen.

Dit zijn de vermeende specificaties van de Samsung Galaxy M62:

Opvolger van Galaxy M51

Meest krachtige Galaxy M-telefoon tot nog toe

Gigantische 7000 mAh-accu

256GB opslag en fors amoled-scherm

Viervoudige camera achterop

Promo-afbeelding van de Galaxy M51

Een hoop details ontbreken echter nog. Sammobile weet wel te melden dat de M62 de krachtigste variant uit de M-lijn van Samsung wordt, zonder in details te treden. Aangezien de M51 een Snapdragon 730G-processor heeft moet zijn opvolger die kracht overtreffen. Wel weet de site zeker dat het toestel 256GB aan opslagcapaciteit krijgt. Diens voorganger, de M51, is ‘slechts’ met 128GB uitgerust.

Verder zegt de website dat het nieuwe M-toestel volgend jaar in de verkoop gaat. Een specifiekere periode blijft in het midden. Tot slot meldt de bron dat de M62 natuurlijk een amoled-scherm krijgt en vier camera’s achterop heeft. Over de indeling van die lenzen is nog niets bekend.

Over de Samsung Galaxy M51

We kunnen voor inspiratie echter een blik werpen op de Samsung Galaxy M51. Dat toestel heeft achterop vier sensoren: een 64 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, macrocamera voor foto’s van dichtbij en dieptesensor (beiden 5 megapixel).

Verder heeft de Galaxy M51 een fors 6,7 inch-amoled-scherm dat vrijwel de hele voorkant vult. De vingerafdrukscanner zit in de aan-/uit-knop op de zijkant verwerkt en de gigantische 7000 mAh-accu laadt op met een maximaal vermogen van 25 Watt.

De Galaxy M51 is officieel niet in Nederland uitgebracht, maar kun je hier alsnog kopen via grijze import. Je betaalt 399 euro en kan de telefoon zowel los als met een abonnement in huis halen.

Het laatste nieuws over Samsung: