Pre-order: het Samsung Galaxy-magazine van Android Planet

Je kent Android Planet vast en zeker van de website, app en social media-kanalen. Binnenkort brengen we echter ook een fysiek magazine uit dat helemaal in het teken staat van de grootste Android-fabrikant van dit moment: Samsung!

Samsung Galaxy-magazine: pre-order nu

Het Samsung Galaxy-magazine is vanaf nu te pre-orderen voor slechts 9,99 euro. In deze periode – die loopt tot en met 7 mei – betalen wij ook nog eens de verzendkosten voor je. De eerste exemplaren vallen rond 16 mei op de deurmat! Na de pre-order periode is het magazine online te koop voor 12,99 euro met bijkomende verzendkosten. Vanaf 16 mei ligt de Galaxy-special ook in alle bekende fysieke winkels.

Het magazine bevat 132 pagina’s en is simpel gezegd de handleiding die Samsung zelf niet meelevert. Dankzij dit fysieke magazine leer je jouw toestel namelijk pas echt kennen en volledig gebruiken.

Magazine draait volledig om Samsung

Samsung is van veel markten thuis en ook op het gebied van smartphones, slimme horloges, oordopjes en handige accessoires heeft het bedrijf genoeg te bieden. Dankzij het Galaxy-magazine kom je echt alles te weten over jouw (toekomstige) telefoon, maar ook over allerlei andere onderwerpen.

Zo leren we je alles over de basisfuncties en -apps, maar richten we ons ook op allerlei handige apps zoals WhatsApp, Google Maps of Spotify. We geven uitleg over de belangrijkste functies, dingen waar je op moet letten en handige tips om alles uit je telefoon te halen.

Wist je bijvoorbeeld dat Samsung toestellen uitbrengt in verschillende series met elk hun unieke eigenschappen? Tevens kun je bij de fabrikant terecht voor toestellen met een kleine beurs, maar je kunt ook heel wat meer uitgeven. In het magazine vertellen we je alles over de nieuwste smartphones en kom je erachter welke het beste bij jou past.

Beveiliging en andere Samsung-producten

Beveiliging wordt steeds belangrijker en ook Samsung heeft dat gelukkig door. In het magazine leggen we uit wat Android-updates precies zijn en waarom beveiligingsupdates zo belangrijk zijn. Ook gaan we in op het goede updatebeleid van de fabrikant en vertellen we je alles over mobiel betalen met je telefoon of zelfs smartwatch. Hoe werkt dat, met welke apparaten kan het en is dat veilig?

Accessoires worden steeds belangrijker en de slimme horloges van Samsung draaien inmiddels op Wear OS, gemaakt door Google. Maar wat is dat precies, welke apps kun je gebruiken vanaf je pols en wat zijn de beste smartwatches van dit moment? Dat vind je allemaal in het Galaxy-magazine, waarin we bovendien meer uitleg geven over bijvoorbeeld powerbanks en tablets.

Camera’s en streamingdiensten

Natuurlijk biedt het magazine nog veel meer! Zo is de smartphone in je broekzak voor veel mensen ook direct de beste camera die ze bij zich hebben. Hoe maak je de beste foto’s, wat voor camera’s zitten er allemaal op jouw toestel, wanneer gebruik je die en waar moet je nog meer op letten als je een foto of video schiet? Dat zijn vragen die allemaal uitgebreid aan bod komen in het Samsung Galaxy-magazine.

Telefoons worden verder steeds meer gebruikt om te kijken naar films, series en documentaires. Dat doe je via diensten als YouTube of bijvoorbeeld Netflix. Maar welke streamingdiensten heb je eigenlijk in Nederland, wat betaal je en welke past het best bij jou?

Pre-order Samsung Galaxy-magazine nu

Interesse om een pre-order te plaatsen? Dan kun je terecht bij Magazineshop.nl en tijdelijk betaal je 9,99 euro en geen verzendkosten. Een bestelling plaatsen voor de gereduceerde prijs kan tot en met 7 mei en dan wordt deze special rond 16 mei geleverd.

Na de pre order-periode kun je het magazine uiteraard nog steeds online bestellen. Dan betaal je wel 12,99 euro en de extra verzendkosten (2,50 euro voor Nederland, 4,95 euro voor België). Vanaf 16 mei ligt het magazine ook in alle bekende fysieke winkels.

FAQ Samsung Galaxy-magazine: