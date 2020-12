De Samsung Galaxy Note 10 (Plus) krijgt vanaf nu een update naar Android 11. Dat blijkt uit meldingen van gebruikers, ook in Nederland. De update voegt veel verbeteringen en nieuwe features toe.

Android 11 voor de Samsung Galaxy Note 10

De Android 11-update rolt sinds 30 december uit in meerdere Europese landen, inclusief Nederland. De Nederlandse Note 10-gebruiker Henk heeft de Duitse update geïnstalleerd, meldt hij aan onder meer Android Planet. Die update werkt echter ook volledig in het Nederlands, wat erop wijst dat de update ook snel in ons land beschikbaar is.

Als dat gebeurt, is het raadzaam om de update te downloaden via een wifi-verbinding. Zo voorkom je dat je mobiele databundel leegloopt, want de update is best groot.

De Android 11-update komt nu beschikbaar voor de Galaxy Note 10 en Note 10 Plus, maar nog niet voor de goedkopere Note 10 Lite. Die krijgt de update pas in maart, zo werd onlangs bekend via Samsungs Android 11-update–overzicht.

Opvallend: de eveneens goedkopere Galaxy S10 Lite ontvangt op dit moment al de Android 11-update. Dit terwijl de reguliere Galaxy S10 nog niet aan de beurt is.

Verbeteringen in Android 11 en One UI 3.0

Na de update draait de Galaxy Note 10 op Android 11, de meest recente Android-versie. Samsung voegt ook zijn nieuwste One UI-softwareschil toe, versie 3.0.

One UI 3.0 is splinternieuw en sinds begin december beschikbaar. De softwareschil over Android heen is visueel vernieuwd, moet sneller te gebruiken zijn en heeft meer features. De One UI 3.0-update is al beschikbaar voor de Galaxy S20-reeks en komt ook naar veel andere moderne Samsung-smartphones.

Android 11 verbetert op zijn beurt de gebruikservaring door chatbubbels te introduceren voor snelle gespreken en ondersteunt ook rijkere notificaties. Ben je benieuwd naar de belangrijkste verbeteringen? In de onderstaande video leggen we de zes beste nieuwe features uit. Je kunt ook onze geschreven Android 11 review lezen.

