Er zijn foto’s verschenen van de vermeende Samsung Galaxy Note 10 Lite van Samsung. Het betaalbare toestel komt met een stylus en lijkt veel op de Note 10.

Samsung Galaxy Note 10 Lite foto’s

Eerder verschenen er al renders van het aankomende toestel van Samsung, maar nu zijn er ook echte foto’s gelekt. De Samsung Galaxy Note 10 Lite krijgt volgens die plaatjes inderdaad een frontcamera in het scherm. Op de achterkant is een grote cameramodule te vinden, waarin drie camera’s zijn te vinden.

Volgens eerdere geruchten gaat het daarbij om drie varianten met elk een 12 megapixelresolutie. De hoofdcamera gebruik je voor foto’s vol detail, met de tweede camera kun je wat zoomen en de derde bevat een wijdhoeklens, waardoor je net wat meer op de gevoelige plaat vastlegt.

Op de foto’s zien we een zwart model, maar de fabrikant kennende komen er ook andere kleurvarianten op de markt. De behuizing glimt er en op de achterkant is geen vingerafdrukscanner te zien. Daardoor gaan we uit van zo’n scanner in het display. Ook de bekende S-Pen van de fabrikant is te zien. Deze stylus is ook te vinden in de Note-serie en gebruik je om aantekeningen te maken, het toestel te bedienen of bijvoorbeeld foto’s te nemen dankzij het ingebouwde knopje en bluetooth.

We zien ook de zijkanten van het toestel, waarbij de rechterzijde verschillende knoppen bevat. Zo is de aan/uit-knop daar te vinden evenals de volumeknoppen. De plek waar je de sim- of geheugenkaart kunt plaatsen is op de foto’s niet te zien. Bij de huidige Note 10 is dat slot aan de bovenkant geplaatst en de knoppen zijn juist aan de linkerkant te vinden.

Het display is plat en heeft dus geen afgeronde randen, zoals duurdere Samsungtoestellen. Het scherm zou een diagonaal krijgen van 6,7 inch met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De poster van de foto’s bevestigt in de comments ook dat het toestel is voorzien van de Exynos 9810-chip. Deze werd geïntroduceerd bij de Samsung Galaxy S9-lijn en is inmiddels wat verouderd.

Introductie op CES 2020

Volgens eerdere berichten kiest de Zuid-Koreaanse fabrikant de CES als podium voor de introductie van dit toestel. De Consumer Electronics Show begint volgende week in Las Vegas en ook wordt de release van de Samsung Galaxy S10 Lite daar verwacht. Volgens eerdere geruchten krijgt de Note 10 Lite een adviesprijs vanaf 609 euro. Het S10 Lite-model moet wat meer kosten, namelijk 679 euro.

