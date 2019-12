De Samsung Galaxy Note 10 Lite wordt over een paar dagen aangekondigd en krijgt ongeveer hetzelfde design als de Note 10, met wat subtiele verschillen.



Samsung Galaxy Note 10 Lite renders

Dat blijkt uit de Samsung Galaxy Note 10 Lite-renders van Roland Quandt. De doorgaans betrouwbare telecominsider heeft de computeranimaties van het nog onaangekondigde toestel op WinFuture geplaatst, een Duitse blog.

Qua design gaat de Galaxy Note 10 Lite lijken op de ‘normale’ Galaxy Note 10. De Lite-uitvoering heeft bijvoorbeeld een cameragat precies in het midden van het scherm. Wel vallen de iets dikkere schermranden op. Aan alle zijden van het display zitten namelijk zwarte bezels. Vermoedelijk komt dit door het plat afgewerkte scherm van de Note 10 Lite.

De achterkant biedt volgens Quandt plek aan een vierkante cameramodule met daarin drie sensoren. Ook is er een flitser aanwezig. Over de resoluties van deze camera’s durft hij nog weinig te zeggen. Wel schrijft Quandt dat de hoofdcamera minstens 48 megapixel heeft.

Ook qua specificaties tasten we nog in het duister. Wel speculeert Quandt dat de Samsung Galaxy Note 10 Lite vermoedelijk met de Snapdragon 855 wordt uitgerust. Deze krachtige processor van Qualcomm zien we de laatste tijd steeds vaker opduiken bij krachtige Android-smartphones.



Release aanstaande

De Galaxy Note-serie staat bekend om de S Pen, en de Note 10 Lite is daarop geen uitzondering. Wanneer je het pennetje niet nodig hebt berg je ‘m op in de behuizing. Een leuk detail is dat de behuizing volgens Quandt ook een hoofdtelefooningang heeft. Steeds meer Android-smartphones laten deze 3,5mm-ingang achterwege, bijvoorbeeld om de waterdichtheid te verbeteren.

De Samsung Galaxy Note 10 Lite zou ongeveer 670 euro moeten gaan kosten. De reguliere Galaxy Note 10 kostte bij uitkomst 949 euro. Voor de Note 10 Plus was je 1099 euro kwijt. Volgens de techjournalist verschijnt de Note 10 lite in het rood, zilver en zwart. Het toestel zou over een paar dagen al aangekondigd worden.

