Heb je een Samsung Galaxy Note 10 of Galaxy Note 10 Plus? Dan kun je vanaf nu OneUI 2.1 downloaden, een update die allerlei features van de Galaxy S20 naar je smartphone brengt.

Samsung Galaxy Note 10 OneUI 2.1-update

Na de Samsung Galaxy S10, S10 Plus en S10e worden ook de Note 10 en Note 10 Plus bijgewerkt naar OneUI 2.1. Deze update is nu te downloaden in Nederland en introduceert enkele features die we kennen van de Galaxy S20. Nieuw is bijvoorbeeld ‘Enkele opname’, waarmee de Note 10 (Plus) een aantal seconden foto’s en video’s maakt, waarna jij de leukste kiekjes uitkiest.

Ook wordt Quick Share toegevoegd, waarmee je makkelijk en snel (grote) bestanden tussen Samsung-telefoon deelt. Verder kun je aan de slag met allerlei verbeteringen en nieuwe opties in de camera-app, zoals ‘custom filters’ voor je foto’s en de verbeterde nachtmodus om betere plaatjes in het donker te maken. De Note 10 en Note 10 Plus weten dan – ondanks dat er weinig licht is – toch scherpe en heldere kiekjes vast te leggen.

Je krijgt automatisch een melding als je de OneUI 2.1-update voor de Galaxy Note 10 of Note 10 Plus kunt downloaden. Het is ook mogelijk om handmatig op nieuwe software te checken. Ga hiervoor naar de instellingen, tik op ‘Toestel-info’ en kies dan voor ‘Updates handmatig downloaden’.

Meer over de Galaxy Note 10 (Plus)

De Samsung Galaxy Note 10 en Note 10 Plus zijn sinds augustus vorig jaar verkrijgbaar in Nederland. De smartphones verschenen met Android 9.0 (Pie), maar zijn inmiddels bijgewerkt naar het nieuwere Android 10. De telefoons ontvangen daarnaast maandelijks beveiligingsupdates en Samsung voegt dus af en toe met losse updates nieuwe features toe.

Later dit jaar komt Samsung waarschijnlijk met de Note 20 en Note 20 Plus, al is nog weinig over deze toestellen bekend. De Note 10 verscheen met een adviesprijs van 949 euro, maar is inmiddels voor ongeveer 700 euro verkrijgbaar. De Note 10 Plus kost op het moment van schrijven nog ruim 800 euro. Wil meer je weten over de telefoons? Check dan ook de uitgebreide Samsung Galaxy Note 10 (Plus) review en de video hieronder.

