De officiële specs en prijs van de Samsung Galaxy Note 10 Lite zijn verschenen. Het toestel moet 609 euro gaan kosten en begin 2020 verkrijgbaar zijn.

Samsung Galaxy Note 10 Lite prijs

Roland Quandt is een bekende Duitse techjournalist die veel informatie naar buiten brengt over nog aan te kondigen smartphones. In nieuwe info claimt hij dat de prijs van de Samsung Galaxy Note 10 Lite 609 euro wordt.

Die prijs kan onder andere te maken hebben met de keuze voor de processor. Quandt noemt dat het gaat om de Exynos 9810-chip. Die processor werd voor het eerst gebruikt in de Samsung Galaxy S9-serie en is inmiddels wat verouderd.

Er is 6GB werkgeheugen aanwezig en 128GB uitbreidbare opslag. De Samsung Galaxy Note 10 Lite krijgt een scherm van 6,7 inch met amoledpaneel. De resolutie bedraagt 2400 bij 1080 pixels en door die combinatie ziet elke website, foto of film er prachtig uit.

Drie camera’s van elk 12 megapixel

We wisten al dat Samsung het toestel voorzien van drie camera’s op de achterkant, maar niet dat het gaat om drie camera’s met een 12 megapixelresolutie. De primaire camera maakt foto’s met genoeg detail om alles vast te leggen. Een tweede camera kun je gebruiken om objecten iets dichterbij te halen en tot slot is er een wijdhoekcamera aanwezig. Daarmee maak je wat wijdere shots van bijvoorbeeld natuur of architectuur.

Ook plaatst Quandt nog een kantregel bij de oplaadsnelheid van de accu. Die is namelijk 25 Watt en geen 45 Watt zoals eerder genoemd. De accucapaciteit van 4500 mAh klopt wel aldus de officiële specificaties. Draadloos opladen behoort ook niet tot de mogelijkheden, waarschijnlijk om de prijs iets lager te houden. Daarnaast wordt de Note 10 Lite geleverd met een S-Pen, waardoor je er nog preciezer mee kunt werken.

Verkrijgbaarheid Samsung Galaxy Note 10 Lite

Het toestel zou verkrijgbaar moeten zijn in Europa vanaf half januari 2020. Daardoor verwachten we een snelle aankondiging van dit toestel. De prijs van 609 euro lijkt realistisch gezien andere prijzen van Samsungtoestellen en de verouderde processor. Samsung werkt volgens geruchten ook nog aan de Galaxy S10 Lite, die een prijs krijgt van 679 euro.

