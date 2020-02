Samsung heeft een update uitgebracht voor de Galaxy Note 10 (Plus). Die biedt onder andere verbetering voor gezichtsherkenning en gebarenbediening. De update rolt nu uit in Duitsland, dus we gaan er vanuit dat we in Nederland niet lang meer hoeven te wachten.

Samsung Galaxy Note 10 update: gezichtsherkenning en meer

Een update voor de Samsung Galaxy Note 10 en Note 10 Plus rolt nu uit in Duitsland met enkele verbeteringen. De grootste aanpassing die wordt genoemd, is voor de verbeterde gezichtsherkenning van de toestellen. De Note 10 is niet alleen te vergrendelen met de vingerafdrukscanner of bijvoorbeeld een pincode, maar ook door je gezicht te scannen met de frontcamera. De stabiliteit daarvan is nu aangepakt, waardoor het nog beter moet werken.

Ook zijn de veegbewegingen verbeterd. Zo kun je nog sneller en accurater door de menu’s vegen en door je toestel navigeren. De beveiligingspatch van het toestel is nog steeds van februari, nadat die update al eerder te downloaden was. Andere verbeteringen van de nieuwe software worden in de changelog niet zo duidelijk genoemd.

Updaten via het toestel zelf: checken maar

De software wordt OTA aangeboden, oftewel over-the-air, en is zodoende direct op het toestel te installeren. De grootte ervan is zo’n 260MB en voor nu rolt de update alleen uit in Duitsland. Daardoor nemen we aan dat we de software-update ook snel in Nederland gaan zien.

Heb je geen notificatie ontvangen over de update, maar wil je toch checken of er ook voor jouw toestel een update is, dan volg je onderstaande stappen:

Ga naar de instellingen-app op je telefoon; Tik op ‘Systeem’; Kies eventueel voor ‘geavanceerd’ om meer opties te tonen. Tik daarna op ‘Systeem-update’; Je ziet nu of jouw versie van Android de laatst beschikbare is en wanneer de telefoon gecontroleerd heeft op een update; Ben je er niet zeker van? Druk op de knop ‘controleren op update’. De telefoon gaat nu nogmaals kijken of er nieuwe software is. Als dat het geval is, krijg je meteen een notificatie.

Meer over de Samsung Galaxy Note 10 (Plus)

De Galaxy Note 10 (Plus) is begin augustus 2019 gepresenteerd en het vlaggenschip van Samsung als het gaat om een toestel met stylus. Met deze S-Pen kun je aantekeningen maken of bijvoorbeeld foto’s bewerken. Ook door foto’s scrollen of een kiekje schieten op afstand kan met behulp van dit pennetje. Onder de motorkap is een snelle processor aanwezig, evenals veel werkgeheugen.

De opslag is bij de 10 Plus uit te breiden met een geheugenkaart en de schermen hebben een diagonaal van 6,3 inch (Note 10) of 6,8 inch (Note 10 Plus). Er is gekozen voor een amoled-paneel met hoge resolutie en een klein cameragat in het scherm. Op de achterkant zijn meerdere camera’s aanwezig, de accu is minimaal 3500 mAh groot en snelladen en draadloos laden zijn ook aanwezig. Tot slot is ook de Android 10-update te downloaden in Nederland voor deze toestellen.

