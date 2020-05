De Samsung Galaxy Note 20 krijgt een fors grotere accu en een vernieuwde vingerafdrukscanner onder het scherm. Deze werkt met twee vingers tegelijkertijd.



Gerucht: Samsung Galaxy Note 20 krijgt grotere accu

Dat en meer zegt Ross Young in gesprek met YouTube-kanaal Greggles TV. Young is de directeur van adviesbedrijf Display Chain Consultants en schijnt er goede contacten binnen Samsung op na te houden. In onderstaande video geeft hij tien minuten lang antwoord op vragen van Greggles TV-kijkers over de opvolger van de Galaxy Note 10.

Volgens Young krijgt de Samsung-phablet de vernieuwde versie van de Sonic Max-vingerafdrukscanner onder het scherm. Deze scanner kan twee vingerafdrukken tegelijk lezen. Ook is de tweede generatie Sonic Max-scanner een stuk groter dan zijn voorganger, die bijvoorbeeld ook in de Samsung S10 zit, en ontgrendelt daardoor sneller.

Qua selfiecamera verandert er niets, meent Young. Dit houdt in dat de 10 megapixel-selfiecamera van de Galaxy Note 20 precies in het midden van het scherm komt te zitten. Verder verwacht de smartphone-insider dat de accucapaciteit tussen de 4000 en 5000 mAh komt te liggen. De Note 10 heeft een 3500 mAh-accu. Tot slot geeft Young aan dat de Note 20 Plus een grotere accu krijgt dan de reguliere Note 20, maar dat is weinig verrassend.

‘Note 20 wordt in augustus onthuld’

De afgelopen weken deelt de industrie-analist vrijwel wekelijks nieuwe details over de Note 20. Young is echter geen gevestigde naam in het geruchtencircuit, dus het moet nog blijken of hij het straks ook daadwerkelijk bij het juiste eind heeft.

De adviserende onderzoeker claimt dat de Samsung Galaxy Note 20 een 6,42 inch-scherm krijgt. De opvolger van de Note 10 Plus schijnt met zijn formaat van 6,87 inch flink groter te worden. Verder beweert Young dat beide toestellen maximaal 16GB werkgeheugen krijgen en in augustus gelijktijdig met de opvolger van de vouwbare Galaxy Fold aangekondigd worden. Vervolgens zouden de toestellen medio september verkrijgbaar zijn.

