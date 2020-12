Samsung is vlak voor het eind van het jaar begonnen met de Android 11-uitrol voor de Samsung Galaxy Note 20 (Ultra). De software biedt allerlei nieuwe mogelijkheden en brengt ook de One UI 3.0-schil met zich mee.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy Note 20 krijgt Android 11

Samsung is begonnen met de Nederlandse uitrol van Android 11 voor de Samsung Note 20 en Note 20 Ultra. De nieuwe software gaat gepaard met One UI 3.0, de eigen schil die Samsung over Android heen legt. De software wordt vooralsnog alleen via de eigen SmartSwitch-software aangeboden, wat werkt via de computer.

Downloaden op het toestel zelf kan in Nederland nog niet. Tot slot gaat het vooralsnog om zogenaamde branded toestellen van Vodafone en T-Mobile. Dat zijn smartphones die zijn voorzien van enkele apps en diensten van de provider zelf. Wanneer de update via het toestel zelf te downloaden is, krijg je daarvan een melding.

Wil je niet wachten en toch checken of de update al direct op jouw Note 20 (Ultra) te downloaden is? Duik dan het instellingenmenu in en bekijk bij het Software-tabblad of Android 11 toch al klaarstaat voor je Note 20.

Denk er wel aan dat je van te voren altijd een goede back-up van je smartphone maakt. Mocht er iets misgaan tijdens het updaten, dan hoef je je daar alvast geen zorgen over te maken. Leg je toestel tijdens het updaten ook altijd even aan de lader en download het installatiebestand via wifi (wanneer dat kan), anders vlieg je al snel door je databundel heen.

Wat is er nieuw in One UI 3.0

De nieuwe One UI 3.0-schil is dus gebaseerd op Android 11 en onder andere het design ervan speelt een grote rol. Zo zijn verschillende applicaties voorzien van een nodige opfrisbeurt. Ook de camera-app heeft verschillende nieuwe mogelijkheden gekregen en ook Bixby is weer wat slimmer geworden. Dat is het eigen digitale hulpje van de fabrikant, die de strijd aangaat met Google Assistent.

Wil je nog meer weten over de nieuwe software en de mogelijkheden die het biedt?

Lees dan onze review van Android 11 of bekijk onderstaande video. Daarin gaan we namelijk verder in op verschillende nieuwe functies.

Heb jij de Android 11-update al geinstalleerd op je Samsung Note 20? Wat valt je op en wat vind je ervan? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

Het laatste nieuws over Samsung: