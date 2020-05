Er zijn vermeende CAD-renders verschenen van de aankomende Samsung Galaxy Note 20. Dat zijn ‘bouwtekeningen’, waarmee fabrikanten van accessoires alvast aan de slag kunnen. Als het toestel dan op de markt komt, zijn er gelijk genoeg goede hoesjes en andere accessoires verkrijgbaar.

Samsung Galaxy Note 20 renders

De renders zijn verschenen via het Twitter-account van Ice Universe, een bekende die vaker juiste informatie over smartphones bekendmaakt. De afbeeldingen zijn door een andere Twittergebruiker, een maker van telefoonhoesjes, met Ice Universe gedeeld. Het gaat daarbij nog niet om verfijnde CAD-renders en ook veel details zijn nog niet te zien op de afbeeldingen. Aan de voorzijde zien we het scherm, met aan de bovenkant een kleine uitsparing voor de frontcamera.

De achterzijde bevat een groot camera-eiland, waarin drie camera’s zijn afgebeeld, samen met een flitser. Wat opvalt is dat er geen vierkante sensor aanwezig lijkt te zijn, nodig voor een camera met periscopische zoomlens. Zo’n camera is wel te vinden op de Samsung Galaxy S20 Ultra en daarmee kun je tot 100 keer digitaal zoomen.

Een geavanceerde zoomcamera is volgens Ice Universe niet aanwezig in de Note 20, waardoor het dus niet mogelijk is om 100 keer digitale zoom te gebruiken. Wel is er een 108 megapixel-camera aan boord, die voorzien is van een nieuwe sensor. Daardoor zullen de bekende focusproblemen van de S20 Ultra, niet bij de Note 20 aanwezig zijn. Deze camera schiet plaatjes van 12 megapixel, waarbij meerdere pixels worden samengesmolten. Dat zorgt voor plaatjes met betere kleuren, veel details en een hoog contrast.

Meer details van de Samsung Galaxy Note 20

Ook is er een 48 megapixel-camera aan boord, waarmee je objecten wat dichterbij kunt halen. De derde camera bevat een groothoeklens van 12 megapixel, waarmee je net wat meer vastlegt van de omgeving. De Samsung Galaxy Note 20 Plus waar ook aan wordt gewerkt, bevat dezelfde camera set-up.

Dat toestel krijgt volgens geruchten een scherm van 6,9 inch met een verhouding van 19 bij 9. Het gaat om een amoled-paneel met een hoge resolutie van 3200 bij 1440 pixels. De ververssnelheid is maximaal 120Hz, net zoals bij de Samsung Galaxy S20-serie. Dat betekent dat het scherm 120 keer per seconde wordt ververst, wat zorgt voor een soepele gebruikservaring. Daarnaast wordt er gesproken over minimaal 12GB RAM en 128GB opslag.

Qua processor wordt er in Europa zeer waarschijnlijk gekozen voor een Exynos-variant uit eigen stal. De normale Galaxy Note 20 bevat een 6,4 inch-scherm met dezelfde hoge resolutie en 120Hz-modus. Tot slot zijn de accu’s respectievelijk 4500 en 4000 mAh groot, wat een stuk groter is dan de Note 10-lijn. Wel is dat kleiner dan bij de S20-lijn, maar daarin zal de meegeleverde stylus zeker een rol spelen. Er is immers ruimte nodig om deze in het toestel op te slaan.

