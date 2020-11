Er zijn wat kleine aanwijzingen gevonden voor een betaalbare variant van de Galaxy Note 20. Op een website van Samsung is namelijk de naam ‘Galaxy Note 20 FE’ gespot.

Samsung Galaxy Note 20 FE-naam gespot

Die naam werd ontdekt in de code van de Braziliaanse website van de Samsung Galaxy S20 FE. Deze speciale ‘Fan Edition’ van de S20 is ook al in Nederland te koop. Het gaat om een betaalbaar toestel dat valt in de Galaxy S20-lijn.

Als de informatie klopt werkt Samsung dus ook aan zo’n speciale versie van de Galaxy Note 20. Dit toestel werd samen met de Samsung Note 20 Ultra begin augustus van dit jaar gepresenteerd. Verdere informatie is schaars, maar wel wordt een schermdiagonaal van 6,5 inch genoemd. Daarmee zou de Samsung Galaxy Note 20 FE de kleinste worden van de drie. De andere twee modellen hebben namelijk displays van respectievelijk 6,7 en 6,9 inch.

Meer over de Galaxy Note 20-serie

De huidige Note 20-serie bestaat uit twee toestellen die veel van de specificaties delen. Zo bevatten ze beide een amoled-scherm. Dat ververst bij de normale Note 60 keer per seconde en bij de Note 20 Ultra is dat 120 keer. Dat zorgt voor een veel soepelere ervaring tijdens scrollen, gamen of bekijken van films. Er is een eigen chip van Samsung aan boord, samen met 8/256GB (Note 20) of 12/256GB werk- en opslaggeheugen. Alleen bij het Ultra-model is dat uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

De toestellen zijn stof- en waterdicht en hebben een enkele frontcamera. Die zit verstopt in een klein gaatje in het scherm. Draai je de toestellen om dan zie je drie camera’s. Zo maak je beelden met de primaire camera, groothoeklens of telelens. De Samsung Note 20 Ultra is daarvan de winnaar, onder andere door zijn 108 megapixel-camera. Samsung levert ze uit met Android 10 en de One UI 2.5-schil. Wel komt de Android 11-update naar beide toestellen, samen met de vernieuwde One UI 3.0-skin.

Benieuwd naar onze ervaringen met het Ultra-model? Lees dan de Samsung Galaxy Note 20 Ultra review. Word je liever in een paar minuten bijgepraat over de vernieuwingen van het toestel? Bekijk dan onderstaande video.

