De eerste grote onthulling van Samsung van dit jaar is al geweest met de Galaxy S20. Later dit jaar verwachten we echter ook de Note 20-serie. Android Planet heeft alle Samsung Galaxy Note 20-geruchten voor jou op een rijtje gezet.

Samsung Galaxy Note 20-geruchten

Wanneer we de nieuwe Samsung Galaxy Note 20-serie exact gaan zien, is nog onbekend. De verwachting is echter dat dit weer in augustus zal zijn, net zoals de onthulling van veel van zijn voorgangers. Die presentatie wordt de tweede grote van de Zuid-Koreaanse fabrikant voor 2020.

Eerder dit jaar presenteerde Samsung al de S20-serie met daarin de Galaxy S20, S20 Plus en Samsung Galaxy S20 Ultra. Benieuwd wat we allemaal verwachten van deze aankomende reeks? Lees dan snel verder.

1. Drie modellen

De Note 10-serie bestond uit twee toestellen, namelijk de normale Galaxy Note 10 en Note 10 Plus. Bij de Note 20-serie zou Samsung ook een derde model willen introduceren in de vorm van de Note 20 Ultra.

Zo zou de Samsung Galaxy Note 20 het instapmodel zijn, wat de opvolger is van de normale Note 10 van vorig jaar. De Galaxy Note 20 Plus wordt dan de opvolger van de Note 10 Plus. Tot slot is er de Galaxy Note 20 Plus, het toestel met de beste specificaties.

2. Instapmodel krijgt 128GB opslag

Waar beide Note 10-toestellen standaard 256GB interne opslag aan boord hebben, zou dat bij de Note 20-serie anders zijn. Het instapmodel krijgt volgens geruchten 128GB aan opslag. Dat kan ervoor zorgen dat dat model voor een iets lagere prijs in de markt wordt gezet.

Wel zou dat wat apart zijn in combinatie met de verwachte mogelijkheden van de camera. Daarmee kun je namelijk hoge resolutie-foto’s schieten die veel ruimte innemen, maar ook video’s maken in een hoge 4K- en 8K-resolutie.

Daarom ligt het ook in de lijn der verwachting dat een micro-sd-kaartslot aanwezig is bij de Note 20-serie. Of dat dan zal zijn bij alle drie de toestellen is nog de vraag. De Note 10 heeft zo’n slot niet aan boord, maar de Galaxy Note 10 Plus weer wel. Naast het instapmodel ligt het ook in de lijn der verwachting dat Samsung weer komt met varianten met 512GB opslag aan boord.

3. High-end hardware

De Samsung Galaxy Note 20-serie is voor de rest ook voorzien van high-end hardware. Op de Europese markt wordt de Exynos 990-chip gebruikt. Die processor is ook te vinden in de Galaxy S20-serie en is ontwikkeld door Samsung zelf.

Een ruime hoeveelheid werkgeheugen is ook aanwezig in de Note 20’s. Samsung kan er nog voor kiezen om het meest betaalbare model uit te rusten met 8GB RAM, maar 12GB werkgeheugen zou ook niet misstaan.

De S20 Ultra heeft een accu aan boord van 5000 mAh en dus denken we dat Samsung ook bij de Note 20-serie een stapje voorwaarts doet. De Note 10 en Note 10 Plus waren voorzien van respectievelijk accu’s van 3500 en 4300 mAh. Qua geruchten wordt ook gesproken over een 5000 mAh-accu bij het topmodel uit de Note 20-serie.

Tot slot is natuurlijk ook 5G-ondersteuning aanwezig in de toestellen. Of Samsung dit standaard toevoegt of ook nog met 4G-modellen komt, is echter de vraag.

4. 120Hz-displays in verschillende formaten

De Samsung Galaxy Note 20 wordt het meest betaalbare toestel, volgens de geruchten. Die variant zou een scherm van 6,5 inch aan boord hebben. Bij de Galaxy Note 20 Plus wordt er gesproken over een 6,9 inch-display. De eventuele Ultra-variant krijgt een scherm dat groter wordt dan 7 inch.

Om wat kosten te besparen bij het instapmodel kan Samsung kiezen voor een full hd-resolutie net zoals bij de Note 10. Dan zouden de andere twee modellen uitgerust kunnen worden met een scherm met een hogere resolutie.

Daarnaast zullen al deze Note 20-varianten een scherm krijgen met een ververssnelheid van 120Hz. Dat is hetzelfde als bij de Galaxy S20-modellen. Dit zorgt voor een vloeiende ervaring tijdens gebruik van zo’n smartphone, omdat het scherm 120 keer per seconde wordt ververst.

5. Geleverd met vernieuwde S-Pen

Ook wordt de Samsung Galaxy Note 20-lijn natuurlijk weer geleverd met de bekende S-Pen. Deze stylus van de fabrikant is al jaar en dag te vinden in de Note-toestellen. Daarbij verwachten we ook weer nieuwe functies voor dit pennetje, maar verdere details daarover zijn nog niet bekend.

Huidige functies zijn onder andere het maken van aantekeningen of het op afstand maken van een foto. Dat werkt door middel van een bluetoothverbinding tussen het pennetje en het toestel. Ook in- of uitzoomen bij foto’s kan inmiddels al met de S-Pen.

Kijk jij uit naar de Samsung Galaxy Note 20-serie? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

