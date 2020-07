Op 5 augustus is het zo ver. Op die datum onthult Samsung de Galaxy Note 20. In dit overzicht verzamelen we de meest geloofwaardige geruchten over de Galaxy Note 10-opvolger.

Samsung Galaxy Note 20-geruchten

Doorgaans onthult Samsung haar nieuwe vlaggenschepen groots en meeslepend tijdens een live presentatie met veel publiek. Dit keer niet, want de pandemie gooit roet in het eten. De Galaxy Note 20 wordt daarom op 5 augustus 2020 tijdens een compleet online evenement gepresenteerd.

In dit artikel selecteren we de meest geloofwaardige geruchten, zodat jij weet wat je ongeveer kunt verwachten. Geen tijd om alles te lezen? Dit zijn de belangrijkste Samsung Galaxy Note 20-geruchten:

Drie modellen : Note 20, Note 20 Plus en Note 20 Ultra

: Note 20, Note 20 Plus en Note 20 Ultra Exynos 992-processor met 128/256/512GB opslag en 8/12GB RAM

met 128/256/512GB opslag en 8/12GB RAM 60Hz / 120Hz-scherm zorgt voor vloeiende beelden

zorgt voor vloeiende beelden 3/4 camera’s achterop

achterop S-Pen wordt preciezer

wordt preciezer Onthulling op 5 augustus

1. Drie modellen

De Note 10-serie bestond uit twee toestellen, namelijk de normale Galaxy Note 10 en Note 10 Plus. Omdat de opvolger van de Samsung Galaxy S10 meerdere versienummers oversloeg en in een keer naar Galaxy S20 ging, ligt het voor de hand dat de Note hetzelfde doet. Daarnaast verwachten we dat Samsung een derde toestel introduceert, de Galaxy Note 20 Ultra.

De opbouw is dan als volgt. De Galaxy Note 20 is het instapmodel, de Note 20 Plus volgt de Note 10 Plus op en wordt dus iets krachtiger. De beste specificaties krijg je wanneer je de Galaxy Note 20 Ultra aanschaft, wat het absolute vlaggenschip moet worden.

2. Instapmodel krijgt 128GB opslag

Waar beide Note 10-toestellen standaard 256GB interne opslag aan boord hebben, zou dat bij de Note 20-serie anders zijn. Het instapmodel krijgt volgens geruchten 128GB aan opslag. Dat kan ervoor zorgen dat dat model voor een iets lagere prijs in de markt wordt gezet.

Wel zou dat wat apart zijn in combinatie met de verwachte mogelijkheden van de camera. Daarmee kun je namelijk hoge resolutie-foto’s schieten die veel ruimte innemen, maar ook video’s maken in een hoge 4K- en 8K-resolutie. Beelden met een hoge resolutie nemen veel opslagruimte in beslag, waardoor je juist veel opslagruimte nodig hebt.

Daarom ligt het ook in de lijn der verwachting dat een micro-sd-kaartslot aanwezig is bij de Note 20-serie. Het is onduidelijk of alle drie de toestellen zo’n uitbreidbaar geheugen hebben. De Note 10 heeft zo’n micro-sd-slot niet aan boord, maar de Galaxy Note 10 Plus weer wel. Naast het instapmodel ligt het ook in de lijn der verwachting dat Samsung weer komt met varianten met 512GB opslag aan boord.

3. High-end hardware

De Samsung Galaxy Note 20-serie is voorzien van high-end hardware. Naar verwachting krijgen de phablets een Exyonos 992-chip, een aangepaste en verbeterde versie van de Exynos 990. Laatstgenoemde processor is de drijvende kracht achter de Galaxy S20-telefoons. Samsung maakt deze Exynos-chips zelf.

Qua werkgeheugen wijzen de meeste geruchten erop dat de Galaxy Note 20-serie minstens 8GB aan boord heeft. Het lijkt logisch dat er ook tegen een meerprijs ook te kiezen is voor een 12GB RAM-variant.

De S20 Ultra heeft een 5000 mAh-accu aan boord en dus denken we dat Samsung bij de Note 20-serie ook een stap voorwaarts doet. Specifieke aantallen worden in het geruchtencircuit niet genoemd, maar de Note 10 en Note 10 Plus zijn met respectievelijk 3500 en 4300 mAh aan accucapaciteit uitgerust.

Onlangs dook wel een gerucht op dat de Note 20 Ultra, het duurste model, een 5000 mAh-accu zou krijgen. Tot slot is natuurlijk ook 5G-ondersteuning aanwezig in de toestellen. Of Samsung dit standaard toevoegt of ook nog met 4G-modellen komt, is echter de vraag.

4. 120Hz-displays in verschillende formaten

De Samsung Galaxy Note 20 wordt volgens geruchten het meest betaalbare toestel. Die variant zou een scherm van 6,42 inch hebben. Bij de Galaxy Note 20 Plus wordt er gesproken over een 6,87 inch-display. De eventuele Ultra-variant zou eenzelfde schermgrootte krijgen, of mogelijk zelfs ietsjes groter worden.

Om wat kosten te besparen bij het instapmodel kan Samsung kiezen voor een full hd-resolutie net zoals bij de Note 10. Dan zouden de andere twee modellen uitgerust kunnen worden met een scherm met een hogere resolutie.

Daarnaast zullen de Note 20 Plus en Note 20 Ultra een scherm krijgen met een ververssnelheid van 120Hz. Dat is hetzelfde als bij de Galaxy S20-modellen. Dit zorgt voor een vloeiende ervaring tijdens gebruik van zo’n smartphone, omdat het scherm 120 keer per seconde wordt ververst. De normale Galaxy Note 20 zou nog een ververssnelheid krijgen van 60Hz.

5. Camera’s

Qua camera’s gaat de Galaxy Note 20 dezelfde route achterna als de Galaxy S20, aldus geruchten. Dit betekent dat het instapmodel drie sensoren krijgt. De Plus- en Ultra-variant krijgen daar nog een vierde camera bij. Over de specifieke cameraresoluties van de reguliere Note 20 is nog weinig bekend, maar dat geldt niet voor de twee luxere uitvoeringen.

De Note 20 Plus en Note 20 Ultra krijgen volgens telecominsider Ice Universe vier camera’s op de achterkant. De 108 megapixel-hoofdsensor zou worden bijgestaan door een 13 megapixel-telelens om in te zoomen en groothoeklens van 12 megapixel voor groepsfoto’s. Een speciale focussensor maakt het kwartet complet en zorgt ervoor dat de camera snel scherp stelt.

6. Geleverd met vernieuwde S-Pen

Ook wordt de Samsung Galaxy Note 20-lijn natuurlijk weer geleverd met de bekende S-Pen. Deze stylus van de fabrikant is sinds jaar en dag te vinden in de Note-toestellen. Samsung verbetert de pennetjes met iedere nieuwe Note-generatie, dus het lijkt ons sterk dat dit nu niet het geval is.

Het lijkt erop dat de S-Pen vooral preciezer wordt. In een video is te zien dat het pennetje vooral preciezer wordt en gaat aanvoelen zoals een computermuis. Daarbij zou je de snelheid waarmee de S-Pen over het scherm van de Note navigeert zelf kunnen aanpassen.

Tot slot is het volgens de video mogelijk om het aanwijslampje, die bijvoorbeeld van pas komt bij het geven van presentaties, voortaan te personaliseren is. Je zou onder meer de kleur en grootte van het bolletje kunnen aanpassen.

7. Prijzen en onthulling

Heel betaalbaar wordt de Galaxy Note 20 waarschijnlijk niet. Volgens een gerucht heeft de phablet een vanafprijs van 999 dollar. Meestal ligt de Nederlandse adviesprijs nog hoger, vanwege bijkomende belastingen. Hoe duur de Note 20 Plus wordt is nog niet bekend. Over de Galaxy Note 20 Ultra wordt gezegd dat de instapprijs ligt op 1299 dollar.

Op 5 augustus gaan we erachter komen. Dan vindt namelijk Galaxy Unpacked plaats. Tijdens dit evenement, dat geheel online plaatsvindt, onthult Samsung haar nieuwste producten. Het kan bijna niet anders dan dat de Note 20 de hoofdrolspeler van de avond is.

Verder zou Samsung tijdens de livestream ook opvolgers voor de Galaxy Fold en Z Flip onthullen. Laatstgenoemde heeft 5G-ondersteuning als belangrijkste toevoeging, terwijl het bij de Fold 2 nog de vraag is of het toestel überhaupt in Nederland verschijnt. Hoe dan ook, het lijkt erop dat Samsung voorlopig doorgaat met het uitbrengen van opvouwbare smartphones.

