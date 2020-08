Na maanden van geruchten is het vandaag eindelijk zover: Samsung presenteert om 16:00 uur de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra. Met deze livestream volg je de aankondigingen op de voet.

Kijk hier de Samsung Galaxy Note 20 livestream

Vanmiddag om 16.00 uur start het digitale evenement waarop Samsung een aantal nieuwe apparaten presenteert. Vanwege de coronapandemie vindt er dit jaar geen grootschalige fysieke bijeenkomst plaats, maar organiseert Samsung een YouTube-livestream. Die stream zie je hieronder en bovenaan dit artikel. Het is ook mogelijk om de aankondiging van de Galaxy Note 20 via de website van Samsung te volgen.

Op het evenement zal de fabrikant in ieder geval de Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20 Ultra aankondigen. Deze smartphones zijn al veelvuldig gelekt en volgen de Galaxy Note 10 en Note 10 Plus van vorig jaar op.

Naar verwachting zien we straks ook de Galaxy Tab S7 en Tab S7 Plus, twee premium Android-tablets met grote schermen en de S Pen. Vorige week maakten we al een overzicht waarin we de belangrijkste Galaxy Tab S7-geruchten op een rij zetten.

Wat we weten over de Samsung Galaxy Note 20

De Samsung Galaxy Note 20-serie is veelvuldig gelekt. We weten daarom dat de Note 20 het instapmodel wordt met een 6,7 inch-60Hz-scherm met full-hd-resolutie. De Note 20 Ultra krijgt een groter display van 6,9-inch met hogere 120Hz-verversingssnelheid en scherpere QHD-resolutie. Beide toestellen draaien op een snelle Exynos 990-processor, kunnen opladen met 25 Watt en beschikken over een S-Pen om aantekeningen mee te maken op het scherm. De smartphones zijn voorzien van Android 10.

Op de achterkant hebben beide toestellen een driedubbele camera, die betere foto’s maken met de vorige Note-telefoons. Verder is de verwachting dat beide telefoons 5G ondersteunen en beschikken over een nieuw design.

Ook Fold 2 en Galaxy Buds Live

Naast de Note 20-serie en Galaxy Tab S7-reeks kondigt Samsung mogelijk meer producten aan. De afgelopen weken lekten er veel afbeeldingen van opvallend vormgegeven draadloze oordopjes. Ook verschenen er steeds meer beelden en specificaties van de Galaxy Fold Z 2, een vouwbare smartphone die verandert in een tablet. Het apparaat moet de meermaals uitgestelde Galaxy Fold van begin dit jaar opvolgen.

