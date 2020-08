Samsung heeft eindelijk de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra officieel aangekondigd. De smartphones introduceren veel verbeteringen en zijn later deze maand in Nederland te koop. Lees hier alles over de specificaties, features en prijzen.

Samsung Galaxy Note 20 officieel aangekondigd

Na maandenlang geruchten en lekken heeft Samsung de Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20 Ultra officieel onthuld. De smartphones volgen de Note 10 en Note 10 Plus van vorig jaar op en zijn flink verbeterd. Volgens Samsung is de Note 20 Ultra gericht op de echte Note-fans en dit toestel beschikt dan ook over de beste specificaties. De Note 20 is goedkoper en daarmee het instapmodel.

De Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra worden op 21 augustus in Nederland uitgebracht. Vanaf vandaag kun je de smartphones al pre-orderen, zodat je ze op de releasedag meteen in huis hebt. De Note 20 beschikt over 8GB werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte en kost 1049 euro. De Note 20 Ultra kost 1299 euro en heeft maar liefst 12GB werkgeheugen en 256GB opslag.

De Note 20 en Note 20 Ultra zijn minder grote upgrades ten opzichte van hun voorgangers dan de Note 10 (Plus) van vorig jaar. Natuurlijk zijn de smartphones wel voorzien van snellere hardware, een flink verbeterde S Pen en nieuwe camera’s. Het design lijkt erg op dat van vorig jaar, maar dat is niet erg. De smartphones hebben een voorkantvullend scherm en luxe behuizing. De Note 20 Ultra is van glas en wordt beschermd door een laagje Gorilla Glass Victus. De Note 20 heeft een plastic achterkant en Gorilla Glass 5 aan de voorkant.

Grote schermen, betere S Pen en meer

De nieuwe Note 20 en Note 20 Ultra hebben grotere schermen dan de Note-toestellen van vorig jaar. De Note 20 beschikt over een 6,7 inch-display, terwijl de Note 20 Ultra zelfs een 6,9 inch-scherm heeft. Er zijn wel grote verschillen tussen beide toestellen. Zo heeft de Note 20 Ultra een scherm met 120Hz-ondersteuning, afgeronde randen en een QHD-resolutie.

De reguliere Note 20 moet het doen met een ‘plat’ 60Hz-scherm en full-hd-resolutie. Door het 120Hz-scherm oogt de Note 20 Ultra veel sneller en zien animaties, games en andere beelden er soepeler uit. Deze feature kennen we van de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra, die allemaal standaard een 120Hz-display hebben. De Note 20 is op dit gebied dus wat ouderwetser.

De belangrijkste specificaties van de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra zijn als volgt:

6,7 inch (60Hz) en 6,9 inch (120Hz) amoled-schermen met full- en QHD-resolutie (Note 20 en 20 Ultra)

Exynos 990-chip, bekend van Galaxy S20

8GB en 12GB werkgeheugen (Note 20 en 20 Ultra)

Standaard 256GB opslag op beide toestellen, alleen de Note 20 Ultra heeft micro-sd-ondersteuning

Geen koptelefoonaansluiting aanwezig, wel stereospeakers

S Pen reageert sneller en heeft nieuwe features

Stof- en waterdicht door IP68-certificatie

10 megapixel-selfiecamera in gaatje in het scherm

Camera’s achterop: 120 + 12 + 12 megapixel (Note 20 Ultra), 12 + 64 + 12 megapixel op Note 20

4300 mAh (Note 20) en 4500 mAh (Note 20 Ultra)-accu met usb-c

Draadloos opladen (15 Watt) en omgekeerd draadloos opladen (15 Watt)

Snelladen met 25 Watt: na 30 minuten laden zitten de accu’s voor 50 procent vol

Android 10 met Samsung’s One UI-skin

Vernieuwde S-Pen reageert sneller

Eén van de belangrijkste verbeteringen van de Note 20 en Note 20 Ultra heeft te maken met de S Pen, het slimme pennetje van Samsung. De stylus reageert sneller doordat de latency is verlaagd. Dit betekent er minder vertraging is als je met de S-Pen op het scherm schrijft of tekent.

De S Pen kun je nu ook gebruiken om je smartphone te bedienen, zonder dat je het scherm hoeft aan te raken. De ‘Air Gestures’, die we kennen van de Note 10 en Note 10 Plus, zijn opnieuw aanwezig en laten je nu de volledige smartphone besturen. De home-, multitask- en terug-knoppen worden dan vervangen door bewegingen die je maakt met de stylus, waarbij je het scherm dus niet aanraakt.

Ook tof: de Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra hebben Xbox Game Pass-ondersteuning, waardoor je meer dan 100 games kunt spelen op de toestellen. Hierbij is het mogelijk om een bluetooth-gamecontroller te koppelen, zodat je niet hoeft te piepen met onhandige touchbesturing op het scherm.

Snelle hardware, bekende camera’s en grote accu’s

Onder de motorkap van de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra zit de Exynos 990-chip, de processor die ook de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra aandrijft. De Note 20 heeft een ruime 8GB aan werkgeheugen, terwijl de Note 20 Ultra zelfs 12GB RAM heeft. Beide telefoons hebben 256GB aan opslagruimte, maar alleen bij de Ultra is dit uitbreidbaar met een micro-sd-geheugenkaartje. Beide telefoons ondersteunen 5G.

Op de achterkant van de Note 20 (Ultra) zitten drie camera’s. De reguliere Note 20 heeft een primaire camera van 12 megapixel, telelens van 64 megapixel (voor 3x optische zoom) en een 12 megapixel-groothoeklens voor wijde shots. De Note 20 Ultra heeft een 108 megapixel-camera, 12 megapixel-telelens met 5x optische en een 12 megapixel-groothoeklens. Tot slot hebben beide telefoons een 10 megapixel-selfiecamera, die in het gaatje bovenin het scherm zit.

De Note 20 heeft een 4300 mAh-accu en dat is een flinke verbetering ten opzichte van de Note 10, die een 3500 mAh-batterij had. De Note 20 Ultra heeft een grotere 4500 mAh-accu. Beide smartphones ondersteunen snelladen met 25 Watt, waardoor de accu na een halfuur aan de oplader voor de helft vol zit.

Draadloos opladen én omgekeerd draadloos opladen zijn ook aanwezig. Met de PowerShare-feature kun je andere apparaten, zoals een smartphone of smartwatch, opladen door ze op de achterkant van de Note 20 (Ultra) te leggen. Dit is een handige feature, maar het opladen gaat wel relatief langzaam.

Galaxy Tab S7 en Tab S7 Plus: 120Hz en 5G

Samsung kondigt ook de Galaxy Tab S7 en Tab S7 Plus aan, twee high-end tablets met 5G-ondersteuning, S Pen en 120Hz-schermen. De Tab S7 heeft een 11 inch-scherm, terwijl dat van de S7 Plus 12,4 inch groot is. De tablets werken met een nieuw toetsenbord, dat je wel los moet aanschaffen.

Op 21 augustus liggen de Galaxy Tab S7 en Tab S7 Plus in de Nederlandse winkels voor adviesprijzen van respectievelijk 699 en 899 euro. Kies je voor LTE-versie, dan betaal je 799 en 1099 euro.

Samsung Galaxy Note 20 (Ultra) prijzen en release

De Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra zijn vanaf vandaag (5 augustus) te reserveren in Nederland voor respectievelijk 1049 en 1299 euro. Op 21 augustus vindt de release van de toestellen plaats.

Samsung Galaxy Note 20 (5G, 256GB opslag): 1049 euro . Kleuren: Mystic Bronze, Mystic Grey en Mint.

(5G, 256GB opslag): . Kleuren: Mystic Bronze, Mystic Grey en Mint. Samsung Galaxy Note 20 Ultra (5G, 256GB opslag): 1299 euro . Kleuren: Mystic Bronze en Mystic Black

(5G, 256GB opslag): . Kleuren: Mystic Bronze en Mystic Black Samsung Galaxy Note 20 Ultra (5G, 512GB opslag): 1399 euro. Kleuren: Mystic Bronze en Mystic Black

