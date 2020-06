De Samsung Galaxy Note 20 Plus krijgt een driedubbele camera die betere foto’s maakt dan de Galaxy S20-serie. Dat claimt een doorgaans betrouwbare bron, die ook de vermeende cameraspecificaties deelt.

‘Cameraspecificaties Note 20 Plus gelekt’

We verwachten de Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Plus in juli of augustus, en daarom duiken er steeds meer geruchten op. Een bekende lekker die zich IceUniverse noemt, meldt op het Chinese platform Weibo dat de Note 20 Plus drie camera’s op de achterkant krijgt. IceUniverse heeft het meestal bij het rechte eind, maar niet altijd. Neem het gerucht daarom met een korreltje zout.

Volgens de insider vormt Samsungs eigen ISOCELL Bright HM1 de primaire camera van de Note 20 Plus. Deze 108 megapixel-camera zit ook in de Galaxy S20 Ultra en keert dus terug in het nieuwste topmodel. De camera stelt niet altijd goed scherp als het onderwerp zich dichtbij bevindt. Samsung heeft meerdere updates uitgerold die de camera moeten verbeteren. Of de Note 20 Plus last heeft van een focusprobleem, is nog niet duidelijk.

De primaire camera van de S20 Ultra krijgt hulp van een Time-of-Flight (ToF)-sensor, maar die zou niet terugkeren op de Note 20 Plus. IceUniverse claimt dat de smartphone een reguliere laser autofocus krijgt voor betere resultaten.

‘Ook andere groothoek- en zoomcamera’

Er zou ook een andere groothoekcamera in de Note 20 Plus debuteren. De lekker noemt de ISOCELL Fast 2L3, een nieuwe en veelbelovende sensor met een resolutie van 12 megapixel. Deze camera zou overdag maar vooral in het donker betere foto’s maken dan de groothoeklens van de Galaxy S20-serie en kan filmen in slow-motion.

De derde camera, de zoomcamera, gaat volgens IceUniverse eveneens op de schop. De S20 Ultra heeft een 48 megapixel-camera die samenwerkt met een periscoopsysteem, om het beeld dichterbij te halen met weinig kwaliteitsverlies. Je kan maximaal honderd keer zoomen, maar in onze Samsung Galaxy S20 Ultra-review schrijven we dat zoveel zoom nutteloos is vanwege de slechte kwaliteit.

De Note 20 Plus zou daarom maximaal vijftig keer zoom bieden, eveneens via een periscoopsysteem. De 48 megapixel-sensor wordt ingeruild voor een 13 megapixel-exemplaar (ISOCELL Slim 3M5) met betere beeldfuncties en een verbeterde nachtmodus.

Meer over de Galaxy Note 20-reeks

Samsung presenteert de Galaxy Note 20-serie vermoedelijk in juli of augustus. Reken in ieder geval op een reguliere Galaxy Note 20 en de Galaxy Note 20 Plus. Mogelijk verschijnt er ook een betere Galaxy Note 20 Ultra, maar daar bestaat nog onduidelijk over. Onlangs lekte een bluetooth-registratie uit voor de Ultra-versie, maar die noemt het modelnummer dat past bij de Plus-variant.

De Note 20-reeks gaat de Galaxy Note 10 en Note 10 Plus van vorig jaar opvolgen en krijgt weer een stylus voor (aan)tekeningen. Naar verwachtingen draaien de toestellen op een nieuwe Exynos-processor, hebben ze 120Hz-schermen en komen ze met Android 11. Gelekte Samsung Galaxy Note 20-renders laten zien hoe de smartphones er waarschijnlijk uit komen te zien.

Wil je niet wachten op de Note 20-serie, dan kun je kijken naar de Galaxy S20-line-up van dit voorjaar.

