Samsung kondigt op 5 augustus tijdens Galaxy Unpacked meerdere producten aan, waaronder nieuwe telefoons. Dit zijn Android Planet’s vijf verwachtingen voor de Samsung Galaxy Note 20-presentatie.

Samsung Galaxy Note 20-presentatie: onze 5 verwachtingen

Het bedrijf heeft zelf al verklapt dat er vijf presentaties op het programma staan. Hieronder bespreken we per product de verwachtingen.

Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra

Hét hoofdprogramma bestaat uit de onthulling van nieuwe Note-telefoons. Deze smartphones met het iconische pennetje worden steevast in augustus aangekondigd en het heeft er alle schijn van dat 2020 geen uitzondering op die regel wordt. We verwachten dit jaar minstens twee Note-smartphones, maar het zouden er ook drie kunnen zijn.

De Samsung Note 20, het instapmodel, zou een 6,7 inch-scherm krijgen. Hij is hiermee een slag kleiner dan de Samsung Note 20 Ultra, die vermoedelijk 6,87 inch wordt. Volgens sommige telefoon-insiders brengt Samsung ook nog de Note 20 Plus uit, maar mogelijk is dit hetzelfde toestel als de Ultra.

Het staat in ieder geval vast dat (een van de) toestellen in het brons verkrijgbaar wordt. Deze uitvoering van de Note 20 was namelijk al kortstondig op de officiële website van Samsung te zien. Hieruit blijkt ook dat het instaptoestel drie camera’s op de achterkant krijgt. De Samsung Note 20 Ultra-variant plakt hier waarschijnlijk nog één sensor bij, wat een totaal van vier maakt.

Over die camera’s gesproken: Samsung zou een 108 megapixel-sensor in de Ultra plaatsen. De zoomlens -die je gebruikt om het beeld dichterbij te halen- zou niet langer 100x kunnen inzoomen, zoals op de Samsung S20 Ultra wél kan, maar ‘slechts’ 50x. Dit klinkt als een tegenvaller, maar volgende meerdere geruchten heeft Samsung de techniek veel stabieler gemaakt, waardoor de kwaliteit er alsnog op vooruit zou gaan.

De ‘normale’ Samsung Galaxy Note 20 moet het volgens de geruchten met een 64 megapixel-zoomcamera schaften. De maximale zoomcapaciteit van deze sensor zou op 30x begrenst zijn. De hoofdcamera schijnt een resolutie van 12 megapixel te krijgen.

Of de toestellen 5G ondersteunen ligt nog even in het midden. Goedkoop worden de Samsung Galaxy Note 20-telefoons niet, dat is zo goed als zeker. Specifieke prijskaartje worden niet genoemd, maar de Note 10 en Note 10 Plus kostten bij release respectievelijk 949 en 1099 euro. We verwachten niet dat de Note 20 en Note 20 Ultra hieronder gaan zitten.

Samsung Galaxy Z Fold 2

Daarnaast laat Samsung op 5 augustus zo goed als zeker een nieuwe, opvouwbare telefoon zien. De opvolger van de Samsung Galaxy Fold, een toestel dat je zowel als tablet en als smartphone kunt gebruiken, dook net als de Note 20 meermaals op in gelekte afbeeldingen, tekeningen en geruchten.

Om verwarring te voorkomen schijnt de naam van het nieuwe toestel gelijk te trekken. De Samsung Galaxy Z Fold 2, zoals hij dus vermoedelijk gaat heten, krijgt vermoedelijk een 8 inch-hoofdscherm, ondersteunt 5G en maakt foto’s met een resolutie van 108 megapixel.

Ook zou de opvouwbare telefoon overweg kunnen met de S Pen, de iconische stylus van de Note-telefoons. Onder de motorkap zit volgens het geruchtencircuit een Snapdragon 865-processor, een krachtpatser uit het assortiment van Qualcomm die eveneens de Note 20 (Ultra) zou gaan aansturen.

Samsung Galaxy Tab S7 en S7 Plus

Het moet wel heel raar lopen als Samsung de Galaxy Tab S7 en S7 Plus volgende week niet laat zien. Deze tablets zijn namelijk al vroegtijdig gelekt. Samsung brengt waarschijnlijk twee modellen uit.

De Tab S7 is het instapmodel, de Tab S7 Plus is uitgebreider. Deze tablet-strategie kennen we van Apple. Dat bedrijf heeft naast de ‘gewone’ iPad ook een luxere uitvoering: de iPad Pro.

Terug naar Samsung. Het Koreaanse bedrijf zou de instaptablet een lcd-scherm meegeven. Een opvallende keuze, omdat zijn voorgangers steevast een kwaliteit beter oled-scherm gebruikten. Ook de Tab S7 Plus wordt volgens geruchten met zo’n paneel uitgerust. De schermformaten schijnen respectievelijk 11 en 12,4 inch te zijn.

Beide tablets zijn te bedienen met de S-Pen en Samsung zou gelijktijdig ook een toetsenbord aankondigen. Deze kun je op de behuizing klikken om de S7 (Plus) als volwaardig werkstation te gebruiken. Aan de hardware ligt het niet, want de nieuwe Samsung-tablets worden volgens insiders aangestuurd door de krachtige Snapdragon 865-processor, die hierboven al eerder voorbijkwam.

Samsung Galaxy Watch 3

Het is zo goed als zeker dat Samsung tijdens de Galaxy Note 20-presentatie ook een opvolger voor de Galaxy Watch 2 onthuld. Het nieuwe slimme horloge, met de weinig verrassende naam Galaxy Watch 3, zou worden voorzien van frisse software. Tizen, Samsung’s eigen besturingssysteem, schijnt een flinke make-over te hebben gekregen. Ook schijnt het horloge meer in te zetten op gezondheidsfuncties.

Samsung Galaxy Live Buds

Tot slot is het zo goed als zeker dat de Zuid-Koreaanse techgigant nieuwe draadloze oordopjes onthult. De Galaxy Buds Live doken al op in een officiële Samsung-app en beschikken onder meer ruisonderdrukking. De oordopjes zijn straks waarschijnlijk in het brons verkrijgbaar, zodat ze bij je Note 20 passen.

Blijf op de hoogte

