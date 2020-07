Zet 5 augustus maar alvast in je agenda. Op die datum vindt Galaxy Unpacked plaats, het virtuele evenement waar Samsung hoogstwaarschijnlijk de Note 20 onthult. We verwachten ook nog enkele verrassingen te zien.

Samsung Galaxy Note 20 presentatie op 5 augustus

Samsung heeft de datum van Galaxy Unpacked bevestigd via onderstaand filmpje. Voorgaande jaren werden nieuwe Galaxy-telefoons altijd groots gepresenteerd met veel publiek in de zaal, maar de pandemie gooit roet in het eten. Galaxy Unpacked vindt compleet online plaats. De presentatie is live via YouTube of de website van Samsung te volgen en gaat op 5 augustus om 16:00 uur Nederlandse tijd van start.

Tijdens het vorige Samsung Unpacked-evenement, dat begin dit jaar plaatsvond, werd de Galaxy S20-serie en de Galaxy Z Flip onthuld. Waarschijnlijk staat tijdens Galaxy Unpacked de opvolger van de Samsung Galaxy Note 10 centraal. Vermoedelijk presenteren de Zuid-Koreanen daarnaast nog andere hardware.

We verwachten dit jaar drie nieuwe Note-telefoons. Naast de standaard Galaxy Note 20 krijgen we op 5 augustus volgens geruchten ook de luxere Note 20 Ultra te zien. Daarnaast zou Samsung twee opvouwbare telefoons kunnen onthullen, de Galaxy Fold 2 en Galaxy Z Flip met 5G-ondersteuning. Daarnaast toont het bedrijf wellicht ook nieuwe tablets, een Watch 3-smartwatch en vernieuwde Galaxy Buds-oordopjes.

De aankondiging zelf laat weinig los. Het beeldmerk valt wel op, want deze animatie heeft dezelfde bronzen kleur als de Galaxy Note 20 die onlangs kortstondig op de website van Samsung te vinden was. Het lijkt daarmee zo goed als zeker dat de nieuwe Galaxy Note in ieder geval in deze kleuroptie verkrijgbaar wordt.

