Het was wachten op de prijzen van de Samsung Galaxy Note 20-serie en die zijn nu verschenen. De Note 20 is volgens een insider verkrijgbaar vanaf 999 euro. De Note 20 Ultra gaat vanaf 1349 euro over de toonbank.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Samsung Galaxy Note 20-serie prijs bekend’

De vermeende prijzen van de Samsung Galaxy Note 20 en Samsung Galaxy Note 20 Ultra zijn verschenen op de website van MySmartPrice. In samenwerking met de bekende lekker Ishan Agarwal vinden we daar een lijst van vermeende europrijzen. Wel kunnen er nog kleine verschillen ontstaan in de uiteindelijke prijs, door verschillende btw-tarieven die worden gehanteerd.

Zo noemt hij de prijzen van twee varianten van de Note 20. Het model met 4G en 256GB interne opslag moet 999 euro opbrengen. Voor 100 euro meer koop je de 5G-variant van de Samsung Galaxy Note 20, eveneens met 256GB opslag. In het bronartikel staat dit echter verkeerd aangegeven. Android Planet heeft contact heeft opgenomen met Agarwal om dit te verder uit te zoeken.

Daarnaast noemt Agarwal de vermeende prijzen van de Galaxy Note 20 Ultra. Daarbij gaat het wel om twee modellen met 5G-ondersteuning. De Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G met 256GB opslag kost 1349 euro. Wil je het model met 512GB opslag, dan ben je 1499 euro kwijt.

Samsung Galaxy Note 20 (Ultra)-prijzen op een rij:

Samsung Galaxy Note 20 4G 256GB: 999 euro

Samsung Galaxy Note 20 5G 256GB: 1099 euro

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB: 1349 euro

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 512GB: 1499 euro

De Samsung Galaxy Note 10 werd in augustus 2019 gepresenteerd en was te verkrijgen vanaf 949 euro. Als bovenstaande prijzen kloppen, betekent dat de Note 20 voor vijf tientjes meer te koop zal zijn. Het prijsverschil met de Note 10 Plus van vorig jaar is een stuk groter. Dat toestel had een adviesprijs van 1099 euro. Daarvoor kocht je het model met 4G-ondersteuning en 256GB interne opslag.

Samsung Galaxy Unpacked op 5 augustus

Op 5 augustus houdt Samsung een Galaxy Unpacked-evenement, waar we onder andere de twee nieuwe Note 20-toestellen gaan zien. Ook verwachten we daar de nieuwe Samsung Galaxy Buds Live-oordopjes, die 189 euro gaan kosten volgens Agarwal.

Hier check je alle Samsung Galaxy Note 20-specificaties op een rij. Van de Galaxy Note 20 Ultra specificaties is ook nagenoeg alles al bekend. Wil je je huidige toestel alvast voorzien van een Note 20-achtergrond, download dan de Note 20 wallpapers.

Wil jij op de hoogte blijven van al het Samsung Galaxy Unpacked-nieuws en de aankondigingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en download de gratis Android Planet-app.

Meer lezen over Samsung: