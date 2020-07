De prijs van de Samsung Galaxy Note 20 is genoemd door de bekende lekker IceUniverse op Twitter. Volgens hem gaat het Note 20 Ultra-model nog een stuk meer kosten.

Samsung Galaxy Note 20 prijs

De vermeende vanafprijs in dollars voor de Samsung Galaxy Note 20 is verschenen. Volgens IceUniverse, die het vaak bij het rechte eind heeft wat betreft informatie, gaat de Note 20 voor minimaal 999 dollar over de toonbank. Welke specificaties je daarvoor krijgt noemt de lekker echter niet.

Ook noemt hij de vanafprijs van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Die zou beginnen bij 1299 dollar, maar wat het Ultra-model voor specificaties krijgt is ook onbekend. Vermoedelijke specs van beide toestellen zijn echter al eerder verschenen.

Eerder lekte de persoon achter het Twitter-account namelijk al de vermeende specs van het scherm van de Note 20. Terwijl Samsung bekendstaat om de goede displays die ze ontwikkelen, krijgt de Note 20 volgens geruchten niet het beste scherm. Zo zou het display plat zijn, een full hd-resolutie krijgen en een ververssnelheid van slechts 60 keer per seconde hebben.

Wil je een high-end toestel met specificaties om je vingers bij af te likken? Dan moet je waarschijnlijk dieper in de buidel tasten en kiezen voor de vermeende Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Ook van de Note 20 Ultra liggen de vermoedelijk specificaties al op straat. Qua scherm zijn die een stuk imposanter dan de normale Note 20.

Meer over de Samsung Galaxy Note 20 (Ultra)

Ice Universe noemt in een afzonderlijke tweet inderdaad dat de Note 20-serie op 5 augustus wordt gepresenteerd, zoals ook al eerder werd genoemd. Vermoedelijke officiële renders van het toestel zijn ook al verschenen.

De plaatjes waren te vinden op de Russische website van de Note 8 van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Als bijschrift werd niet expliciet Note 20 (Ultra) genoemd, maar er werd gesproken over “the next Galaxy”.

Op 5 augustus gaan we niet alleen de nieuwe Note 20’s zien. Het ligt ook in de lijn der verwachting dat Samsung een opvolger van de Galaxy Fold en Galaxy Z Flip presenteert, beide met 5G-ondersteuning.

Wil je op de hoogte blijven van al het Samsung Galaxy Note 20-nieuws?Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief of download de gratis Android Planet-app.