Samsung komt later dit jaar met de Galaxy Note 20. Volgens nieuwe geruchten vallen de specificaties van het scherm van de normale Note 20 tegen.

‘Scherm Samsung Galaxy Note 20 valt tegen’

De vermeende specificaties van het scherm van de aankomende Samsung Galaxy Note 20 zijn online verschenen. Volgens een tweet van de bekende lekker IceUniverse zijn die echter niet om je vingers bij af te likken. De insider spreekt over de keuze voor een plat scherm.

Daarnaast krijgt het scherm een full hd-resolutie, aldus de tweet. Tot slot zou de ververssnelheid slechts 60Hz zijn. Dat betekent dat het scherm 60 keer per seconde ververst, wat standaard is voor smartphones. De Galaxy S20-lijn van de Zuid-Koreaanse fabrikant heeft een 120Hz-ververssnelheid, wat veel fijner in gebruik is.

Samsung is heer en meester op het gebied van amoled-schermen en veel fabrikanten kopen ook hun schermen in bij het bedrijf. De keuze om een high-end toestel uit te brengen met zulke schermspecificaties is echter vreemd.

Ook Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Volgens IceUniverse kiest de fabrikant daarvoor om mensen zo te overtuigen om voor het Note 20 Ultra-model te gaan. Die variant komt op de markt en krijgt volgens geruchten een 120Hz-display met een hogere resolutie.

Of dat betekent dat de prijs van de normale Note 20 een stuk lager wordt dan de Samsung Galaxy Note 10 is nog de vraag. Dat toestel werd in augustus 2019 gelanceerd voor een vanafprijs van 949 euro. De Samsung Galaxy S20-lijn met 120Hz-scherm zag begin dit jaar het levenslicht en ligt vanaf 899 euro in de schappen.

Inmiddels draait de geruchtenmolen over de aankomende Note 20-serie op volle toeren. Zo zou de Note 20 een vernieuwde vingerafdrukscanner krijgen en een grotere accu. Ook de camera’s zouden beter worden dan de S20-toestellen.

Tot slot is ook de vermeende aankondigingsdatum al genoemd. Dat wordt volgens de laatste geruchten namelijk 5 oktober 2020. We verwachten daar niet alleen de Note 20’s te gaan zien, maar ook de Galaxy Fold 2 en een 5G-variant van de Samsung Galaxy Z Flip.

