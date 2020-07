Zo’n twee weken voor de officiële onthulling liggen alle specificaties van de Samsung Galaxy Note 20 al op straat. Een betrouwbare bron heeft een complete lijst van alle details online gezet. Dit kun je van de nieuwe Note verwachten.

Samsung Galaxy Note 20 specificaties volledig gelekt

De specificaties van de Samsung Galaxy Note 20 zijn gepubliceerd door de betrouwbare website WinFuture en komen overeen met eerdere geruchten. Roland Quandt, de dienstdoende journalist, is een autoriteit als het op informatie over onaangekondigde smartphones gaat. Het heeft er dus alle schijn van dat dit de definitieve specs van de Note 20 zijn:

6,7 inch-scherm met full hd-resolutie

Exynos 990-processor met 8GB RAM en 256GB opslag

Drievoudige camera: 12 + 12 + 64 megapixel-resolutie

Verbeterde S-Pen voelt als ‘echte’ pen aan

Waterdichte behuizing

Twee kleuren: brons en grijs

Wie de geruchten over de Note 20 de afgelopen weken heeft gevolgd komt weinig verrassingen tegen. Het lijkt er dus op dat de opvolger van de Samsung Note 10 een groter scherm krijgt, met dezelfde Exynos-processor als de Samsung S20 is uitgerust en in totaal vier camera’s krijgt.

Drie daarvan zitten op de achterkant. De 12 megapixel-hoofdcamera wordt bijgestaan door een groothoeklens met dezelfde resolutie en een 64 megapixel-sensor met optische zoom. Hierbij kun je het beeld op foto’s dichterbij halen zonder kwaliteitsverlies. De selfiecamera, die midden bovenin het scherm zit, krijgt volgens Quandt een 10 megapixel-resolutie.

‘Note 20 blijft steken op lage ververssnelheid’

Verder vermeldt de Duitse publicatie dat de Samsung Note 20 een compleet waterdichte behuizing heeft (IP68-certificaat), speakers van het merk AKG en zonder micro-sd-slot geleverd wordt. Ook opvallend is de bewering dat het toestel een ververssnelheid van 60Hz heeft. Veel concurrenten, waaronder de OnePlus 8 Pro, hebben inmiddels een 120Hz-ververssnelheid, wat vloeiendere beelden oplevert.

Daarnaast schrijft Quandt dat de Samsung Galaxy Note 20 in twee varianten verschijnt: met, of zonder 5G-internet. Hij maakt echter niet duidelijk of beide varianten ook hier verkrijgbaar zullen zijn. Een prijskaartje laat de Duitse journalist eveneens in het midden. De adviesprijs van de Note 10 was 949 euro, dus verwacht een bedrag in die regionen.

Op naar 5 augustus

Binnenkort komt er een einde aan de Samsung Galaxy Note 20-geruchten. Tijdens een groots opgezet online evenement onthult Samsung op die datum de opvolgers van de Note 10 en Note 10 Plus. Waarschijnlijk krijgen we dan ook een nieuwe Galaxy Fold, enkele tablets en nieuwe Samsung-smartwatch te zien.

Galaxy Unpacked gaat op 5 augustus om 16:00 uur Nederlandse tijd van start. Uiteraard staat de redactie van Android Planet dan paraat om jou te voorzien van de laatste nieuwtjes rondom de nieuwe Samsung-telefoons. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, download de gratis app of houd de site in de gaten om niets te missen.

