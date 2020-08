De Galaxy Note 20 Ultra van Samsung is het eerste toestel met het nieuwe Gorilla Glass Victus, een beschermend laagje glas. YouTuber JerryRigEverything heeft niet alleen dat getest, maar de volledige stevigheid van de smartphone onder de loep genomen.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: stevigheid getest

De Galaxy Note 20 Ultra is het nieuwe vlaggenschip met stylus van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Het toestel heeft een adviesprijs van 1299 euro, bevat een laagje Gorilla Glass Victus aan beide kanten en is stof- en waterdicht.

YouTuber JerryRigEverything test veel apparaten op de duurzaamheid en stevigheid. Dat doet hij op verschillende manieren: brute kracht, vuur en een stanleymes behoren tot het standaardpakket van zijn tests. Deze ronde ligt de Note 20 Ultra op de pijnbank, het eerste toestel met de nieuwste versie van Gorilla Glass. Of dat goed werkt en of de smartphone deze ‘marteltest’ overleeft, check je in onderstaande video.

Bij het uitpakken valt het grote camera-eiland direct op, die enkele millimeters uitsteekt. Vervolgens is het tijd om de hardheid van het nieuwe type glas te meten. Dat wordt gedaan met de schaal van Mohs. Volgens Corning, de producent van Gorilla Glass, is dit type nog krasvaster en overleeft het vallen van maximaal twee meter.

Wel ontstaan er gewoon krasjes bij een hardheid van 6 Mohs en diepere krassen bij een niveau hoger. Dat is hetzelfde als bij Gorilla Glass 6 en dat is ook logisch. Het blijft namelijk gewoon glas, al betreft het een iets andere combinatie van materialen.

Om de onderlinge verschillen van de krassen te meten is professionele apparatuur nodig, dus dat lukt niet. Als je echt geen krassen op je scherm wil, dan ben je aangewezen op saffier, wat je soms op cameralenzen vindt.

S-Pen heeft verwisselbare koppen

Ook neemt Jerry de S Pen onder handen. De stylus bij de Note 20 Ultra heeft weer verwisselbare koppen. Zo kun je zelf kiezen of je liever schrijft met een harde of juist zachte punt. De stylus wordt verder uit elkaar gehaald en daarbij is er veel koper om het uiteinde gewikkeld. Dat genereert namelijk een magnetisch veld.

Zo weet de telefoon al waar de styluspunt zich bevindt ten opzichte van het display, ook al wordt deze nog niet aangeraakt. Daarnaast is er een sensor aanwezig die de druk meet die de gebruiker uitoefent op het scherm. Daarmee bepaal je tijdens het schrijven (of tekenen) hoe dik de lijn wordt. Tot slot bevat het toestel een kleine spoel om de stylus draadloos op te laden.

Verder met testen

De behuizing en knoppen zijn gemaakt van aluminium, waarbij het laagje verf er af te halen is met wat geweld en een stanleymes. Een vlam op het scherm zorgt ervoor dat er na 23 seconden een donkere plek ontstaat. Dat is opmerkelijk te noemen, want dat zie je normaal niet bij amoled-schermen. Die brandvlek trekt ook niet meer weg, zoals vaak wel gebeurt; opletten geblazen dus.

Daarna is het tijd voor de ultieme buigtest, waarbij veel kracht wordt gezet om te kijken hoe het toestel zich houdt. Eerst duwt hij vanaf de achterzijde, maar het frame en het scherm geven geen kik. Ook het duwen vanaf de schermzijde levert geen problemen op, iets wat ook wel mag voor deze prijs aldus de YouTuber.

Al met al houdt de Note 20 Ultra zich goed staande in deze test. Verwacht echter geen wonderen van Gorilla Glass Victus, want het blijft glas en dus krasgevoelig. Wel is het brandplekje wat eigenaardig, maar een aansteker bij je nieuwe toestel houden, zal in de praktijk waarschijnlijk toch niet zo vaak gebeuren.

