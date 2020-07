‘Samsung Galaxy Note 20 Ultra-foto’s tonen toestel vanuit elke hoek’

Een bekende YouTuber heeft verschillende foto’s gedeeld van een werkende Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Het toestel wordt vermoedelijk pas volgende maand aangekondigd, samen met de normale Note 20.

Foto’s Samsung Galaxy Note 20 Ultra

YouTuber Jimmy is Promo heeft al een Samsung Galaxy Note 20 Ultra in bezit en via Twitter verschillende foto’s van het toestel gepost. Hij toont een zwarte variant van het toestel van verschillende kanten. Zo zien we onder andere de aan/uit-knop en volumeknoppen aan de rechterzijde van de smartphone.

De achterzijde heeft een grote cameramodule die flink uitsteekt en ook is de S-Pen te zien. Die stylus is kenmerkend voor de Galaxy Note-lijn van de fabrikant. Dit pennetje gebruik je voor het maken van (aan)tekeningen, maar je kunt er bijvoorbeeld ook mee in- en uitzoomen bij gemaakte foto’s.

Op één van de foto’s is ook te zien dat de OneUI 2.5-schil op het toestel te vinden is. Dat klopt met een eerder gerucht dat de Note 20-lijn de eerste is met deze versie van de Samsung-schil. Ice Universe, een andere bekende Twitteraar heeft tot slot de voorkanten van de Note 20 Ultra en Note 10 Plus naast elkaar gezet.

Wat daarbij opvalt is dat de aankomende Note 20 Ultra een stuk rechthoekiger is afgewerkt en ook de randen zijn een stukje smaller. Daarnaast is het gaatje in het scherm kleiner en de schermranden lijken meer afgerond te zijn dan bij de Note 10 Plus.

Meer details Samsung Galaxy Note 20 (Ultra)

De zwarte versie heeft een glimmende finish. Eerder zagen we vermeende officiële renders van de Galaxy Note 20 Ultra in het goud verschijnen. Die variant lijkt een matte finish te krijgen. Ook zijn eerder al vermoedelijke specificaties van de Note 20 Ultra verschenen.

Daarnaast denken we te weten wanneer de nieuwe Note 20-serie in de winkel ligt, namelijk 21 augustus. De vermeende vanafprijzen zijn ook al bekend. Samsung zou de Note 20 in de markt willen zetten vanaf 999 dollar, terwijl de Samsung Galaxy Note 20 Ultra minimaal 1299 dollar op moet brengen. Tot slot verwachten we de onthulling van dit toestel op 5 augustus.

