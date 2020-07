De Samsung Galaxy Note 20 Ultra krijgt een scherm van 6,9 inch, 108 megapixel-camera en werkt perfect samen met Xbox Game Pass. Dit (en nog veel meer) blijkt uit gelekte informatie van een betrouwbare bron.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Dit zijn de Samsung Galaxy Note 20 Ultra specificaties’

Alle specificaties van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra komen van het betrouwbare WinFuture. Dat is een bekende website die veel vaker juiste feiten over onaangekondigde smartphones publiceert. Naast informatie over de specificaties zijn ook allerlei marketingafbeeldingen van het aankomende Samsung-toestel online gezet. Daardoor denken we te weten dat het toestel uitkomt in de kleuren Mystic Black (zwart) en Mystic Bronze (brons).

Scherm van 6,9 inch met 120Hz-frequentie

Volgens de website krijgt de Note 20 Ultra 5G een 6,9 inch-scherm met afgeronde schermranden. De resolutie bedraagt 3200 bij 1440 pixels en er is gekozen voor een amoled-display. Dat zorgt ervoor dat kleuren van het scherm spatten en zwart echt zwart is.

De maximale ververssnelheid van het scherm is 120Hz, waarmee het scherm 120 keer per seconde wordt ververst. Of die modus te gebruiken is met de maximale resolutie is echter nog onbekend. Tot slot is een laagje Corning Gorilla Glass 7 aanwezig, waarmee de Note 20 Ultra het eerste toestel ter wereld is. Dit type glas zorgt voor betere bescherming tegen krassen en andere beschadigingen.

Bekende Exynos 990-processor

De Exynos 990-processor zorgt voor de ruwe processorkracht en deze chip is ook bij de Samsung Galaxy S20-lijn te vinden. Er is 12GB werkgeheugen gecombineerd met 256GB of 512GB interne opslag. Dat kan ook worden uitgebreide met behulp van een micro-sd-geheugenkaartje.

Qua accu kiest Samsung voor een exemplaar van 4500 mAh met ondersteuning voor snelladen. In 30 minuten is de batterij weer voor de helft vol. Daarnaast is draadloos opladen van de partij en kun je twee simkaarten tegelijk gebruiken in het toestel. De Galaxy Note 20 Ultra wordt geleverd met Android 10, met daaroverheen de eigen OneUI-schil van Samsung.

Vernieuwde 108 megapixel-camera

De hoofdcamera van de Note 20 Ultra bevat een vernieuwde 108 megapixel-sensor met dual-pixel autofocus mogelijkheden. Ook kun je focussen door middel van een laser autofocus-systeem. Daarnaast zijn er nog eens twee 12 megapixel-camera’s aan de achterkant te vinden.

De eerste heeft een periscopische lens, waarmee objecten tot vijf keer dichterbij te halen zijn zonder kwaliteitsverlies. De andere camera gebruik je voor groothoekfoto’s, waardoor je meer op beeld zet.

100 keer zoomen zoals bij de Galaxy S20 Ultra is niet aanwezig. In plaats daarvan kiest de fabrikant voor maximaal 50 keer. Dat is wel digitale zoom, waarbij veel kwaliteit verloren gaat. Aan de voorzijde is nog een enkele 10 megapixel-camera aanwezig.

Cloudgaming via Xbox Game Pass en nieuwe stylus

Samsung werkt voor dit toestel nauw samen met Microsoft om gamen naar een hoger niveau te brengen. Dankzij Project xCloud kun je namelijk allerlei Xbox-games spelen op het toestel. Via Game Pass zijn er meer dan 90 games voor de Xbox beschikbaar de Note 20 Ultra 5G.

Ook heeft de Zuid-Koreaanse producent weer aanpassingen doorgevoerd aan de bekende S-Pen. Zo is deze stylus nog geschikter om mee te schrijven dankzij de responstijd van 9 milliseconden. Tot slot is er integratie met Microsoft’s OneNote, waarmee bestanden automatisch synchroniseren. Verdere details over de stylus zijn nog niet bekend.

Andere functies van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Met de Note 20 Ultra 5G kun je ook gebruikmaken van Wireless-DeX, oftewel een volledige computerervaring, maar dan draadloos. Zo gebruik je de kracht van de smartphone, maar werk je met een groter scherm en los toetsenbord.

Andere features zijn de usb-c 3.2-poort, nfc en bluetooth. Ook wifi 6 is aan boord, net zoals stereospeakers. Het toestel is stof- en waterdicht dankzij een IP68-certificering. Een vingerafdrukscanner is verwerkt in het scherm en het toestel meet 164,8 bij 77,2 bij 8,1 millimeter.

Onthulling Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Concrete informatie over prijzen noemt WinFuture nog niet, maar rekening houden met een instapprijs van meer dan 1000 euro lijkt logisch. Samsung houdt op 5 augustus een Unpacked-evenement, waar we de Note 20-familie zullen gaan zien. Ook verwachten we daar de onthulling van de nieuwe Galaxy Z Fold 2 en Samsung Watch 3.

Lees meer over Samsung: