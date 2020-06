Een nieuw gerucht deelt mogelijke specificaties van de komende Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Volgens het bericht kunnen we rekenen op een 120Hz LTPO-scherm en een Snapdragon 865 Plus, een chipset die (nog) niet is aangekondigd.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra specificaties

De bekende lekker Ice Universe heeft weer eens getweet over de komende vlaggenschipreeks van Samsung. Ditmaal gaat het over de specificaties van de verwachte Galaxy Note 20 Ultra, die waarschijnlijk veel beter wordt dan de standaardvariant. In het bericht beschrijft de lekker het Ultra-model als een geëvolueerde versie van de Samsung Galaxy Note 10 Plus.

Slechts kort hiervoor deelde Ice Universe nog erg teleurstellende informatie over het beeldscherm van de Samsung Galaxy Note 20. Gelukkig geldt het tegenovergestelde voor de Ultra, die mogelijk juist een top scherm krijgt.

Waarschijnlijk beschikt deze variant over een LTPO-beeldscherm om energiezuiniger om te gaan met de hoge verversingssnelheid van 120Hz. Nog beter is dat dit aantal gelijk blijft op de hoogste resolutie, waardoor je een super soepel 4K-display tot je beschikking krijgt.

Snapdragon 865 Plus op komst?

De chipset is daarentegen een opvallender detail van het huidige gerucht. De lekker suggereert dat de Note 20 Ultra wordt uitgerust met een (nog) onuitgebrachte Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Dit zou een ietwat verbeterde versie zijn van de wel al bestaande Snapdragon 865, maar of hij er daadwerkelijk komt, dat weet niemand.

Qua timing is een Snapdragon 865 Plus in principe mogelijk, aangezien de Note 20-reeks waarschijnlijk pas op 5 augustus lanceert. Niet iedereen is er echter van overtuigd dat de Snapdragon 865 Plus daadwerkelijk wordt uitgebracht. Android Authority gelooft zelfs meer in het tegendeel en spreekt het gerucht tegen. Aangezien zowel de lekker als de website betrouwbaar zijn, kunnen we dit alles beter met een korreltje zout nemen.

Meer over Samsung Galaxy Note 20-reeks

Langzamerhand verschijnen er steeds meer geruchten over belangrijke onderdelen van de Samsung Galaxy Note 20-reeks. Zo krijgt de Note 20 mogelijk een vernieuwde vingerafdrukscanner en een grotere accu, en worden de camera’s waarschijnlijk beter dan van de S20-toestellen.

Tot slot verwachten we dus een release op 5 augustus, waar we hoogstwaarschijnlijk ook de Galaxy Fold 2 en een 5G-variant van de Samsung Galaxy Z Flip gaan zien.