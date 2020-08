De Samsung-toestellen Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra ondergingen de bekende ‘teardown’ van iFixit. Conclusie? Samsung gebruikt verschillende koelhardware in zijn Galaxy Note 20-smartphones.

Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra hebben verschillende koelmethoden

De voorgangers van de Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra zijn de laatste jaren altijd voorzien van een vapor chamber en koperen heatpipes als koelsysteem. De toestellen die iFixit onder de loep heeft genomen, hebben echter een ander systeem. Beide toestellen maken namelijk gebruik van thermal pads van grafiet, om warmte af te voeren. Op de afbeelding hieronder kun je zien hoe iFixit een stukje van zo’n thermal pad blootlegt.

Alsof dat nog niet verwarrend genoeg is, treft iCase Mobile Service Center, tijdens een teardown van de nieuwe Galaxy Note 20, toch het oude vertrouwde koelsysteem aan. Samsung maakt nu dus afwisselend gebruik van twee verschillende koelmethoden. Nu rijst de vraag: waarom?

iFixit toont thermal pads aan binnenkant Samsung Galaxy Note 20

Reden van de wisselende koelmethoden

Het lijkt niet te gaan om een verschil tussen Europese modellen met een Exynos-chip en andere modellen met een Snapdragon-processor. Bij andere teardowns van de Snapdragon-versies zijn namelijk beide koelsystemen gesignaleerd. Samsung produceert zelf de Exynos processoren, maar om alle markten te kunnen bedienen besteedt Samsung een deel van productie nog uit aan chipgigant Qualcomm. Hierdoor zijn toestellen van Samsung in Amerika, China en Zuid-Korea voorzien van een Qualcomm-chip.

De meest logische verklaring is volgens iFixit de start van een A/B-test op het gebied van koelhardware. Daarbij wordt in dit geval dus gebruikgemaakt van meerdere koelingstechnieken. Daarbij kan er vervolgens gekeken naar de beste koelprestaties, maar ook naar factoren zoals het productieproces en de kosten per systeem.

Repareerbaarheidscore Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra

iFixit sluit zijn teardown af met een repareerbaarheidscore. Met een magere 3 op een schaal van 1 tot 10 is de Samsung Galaxy Note 20-serie niet erg geschikt om thuis aan te sleutelen. Zo is het vervangen van de batterij erg moeilijk en zijn schermreparaties erg kostbaar.

Daarnaast ontdekte iFixit nog wat andere interessante eigenschappen. Waarom zijn bijvoorbeeld de draadloze oplaadspoelen van de twee toestellen zo verschillend? Op een röntgenfoto is namelijk duidelijk te zien dat beide modellen een ander formaat oplaadspoel hebben. Samsung heeft niets gemeld over grote verschillen in specificaties. Toch heeft het Ultra-model een dubbele spoel aan boord.

Samsung Galaxy Note 20 met enkele spoel. Note 20 Ultra met dubbele spoel

Uiteraard valt er ook een hoop te zeggen over de plastic achterkant van de normale Samsung Galaxy Note 20. Bij verhitting is het vrij eenvoudig om de achterzijde te vervormen. Zeker voor een toestel met een minimum verkoopprijs van 999 euro is het goed om hier kritisch op te zijn. De Samsung Note 20 Ultra is uitgerust met het nieuwe Gorilla Glass Victus.

Conclusie iFixit teardown

Na de twee nieuwe Galaxy-toestellen van binnen en van buiten gezien te hebben, zijn we weer een aantal vragen rijker geworden. Waarom de wisselende koelhardware? En waarom bevat de Galaxy Note 20 Ultra een dubbele oplaadspoel, maar laadt het toestel niet sneller op?

Android Planet houdt die vragen en meer voor je in de gaten! Ook zijn we druk bezig met het testen van de Samsung Note 20 Ultra. Heb jij nog specifieke vragen die je graag beantwoord wilt zien over dat toestel, stel ze dan in de comments hieronder.

