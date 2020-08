Samsung brengt eerste update voor Galaxy Note 20 Ultra uit

Net voor de officiële release brengt Samsung een update uit voor de Galaxy Note 20 Ultra. De software-update brengt de nieuwste Android-beveiligingspatch en diverse kleine verbeteringen.

Eerste Samsung Galaxy Note 20 Ultra-update

De Galaxy Note 20 Ultra ligt vanaf aanstaande vrijdag (21 augustus) in de Nederlandse winkels en als je de telefoon straks in huis hebt, kun je meteen een update downloaden. De nieuwste softwareversie is ongeveer 500MB groot en bevat de Android-beveiligingspatch van augustus 2020, alsmede algemene prestatieverbeteringen. Verder zijn er geen nieuwe features, maar de beveiliging is dus wel helemaal up-to-date.

Je ontvangt automatisch een melding op de Galaxy Note 20 Ultra als de update beschikbaar is. Het is ook mogelijk om handmatig op updates te checken. Open hiervoor de Instellingen-app, tik op ‘Software-update’ en kies ‘Downloaden en installeren’. Vervolgens zie je of ook jouw toestel aan de slag kan met de nieuwste software.

Meer over de Galaxy Note 20 Ultra

De Galaxy Note 20 Ultra is hét vlaggenschip van Samsung voor dit najaar. Het toestel heeft hele krachtige hardware, een enorm 6,9 inch-scherm met 120Hz-ondersteuning, betere S Pen en nieuwe camera’s. De smartphone lijkt in veel opzichten op de S20 Ultra van eerder dit jaar. Zo heeft de Note 20 Ultra ook een primaire 108 megapixel-camera en periscopische zoomlens, waarmee je heel ver kunt inzoomen.

Het toestel heeft een adviesprijs van 1299 euro ondersteunt standaard 5G. Wil je de Galaxy Note 20 Ultra bestellen? Check dan de prijsvergelijker van Android Planet voor de beste deals voor een losse Galaxy Note 20 Ultra. Uiteraard kun je de Note 20 Ultra ook met een abonnement in huis halen.

Naast de Note 20 Ultra verschijnt ook de ‘normale’ Note 20. Dit toestel is iets kleiner en heeft een plastic behuizing, 60Hz-scherm en minder goede camera’s. De telefoon is met 1049 euro wel een stukje goedkoper dan de Ultra-versie.

