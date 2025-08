R.I.P. Samsung Galaxy Note 20: model krijgt geen updates meer

Het laatste Note-model van Samsung wordt officieel niet meer geüpdatet. Wat maakte de Note-serie zo speciaal en wat moet je doen als je er nu nog eentje hebt?

De laatste update voor de Samsung Galaxy Note 20 is afgelopen week uitgebracht. Samsung beloofde de telefoon, die in 2020 uitkwam, drie grote Android-updates mee te geven – tot en met Android 13 – en vijf jaar te ondersteunen met beveiligingspatches. De recente juli-update is daar de laatste van en daarmee is de Note-lijn van Samsung nu écht verdwenen, maar wat maakte die zo speciaal?

Terugblik op de Samsung Galaxy Note-serie

Nadat Samsung in 2010 de Galaxy S-smartphone uitbracht, werd het direct Samsungs populairste telefoon. Het jaar daarna introduceerde de fabrikant niet alleen de Galaxy S2, maar ook de Galaxy Note. Dit was ook een vlaggenschip met topspecificaties voor de tijd, maar met een groter scherm en een andere opvallende eigenschap.

De eerste Note had namelijk – zoals de naam doet vermoeden – de focus op het maken van notities. Daarvoor introduceerde Samsung de S-Pen, waarmee gebruikers digitale krabbels konden maken. Ieder jaar erna verschenen er weer nieuwe Notes, die de ontwikkelingen van de S-serie meekregen en toch uniek bleven dankzij de S-Pen.

Waar Samsung in de jaren voorafgaand aan 2020 altijd een reguliere Note en een Plus-model lanceerde, week de Note 20-serie hiervan af. In plaats van de Note 20 Plus, verscheen de Note 20 Ultra. Ook de S20-serie kreeg voor het eerst een Ultra-variant, waardoor de S-Pen praktisch het enige verschil tussen de S- en Note-lijn bleek.

Omdat beide series met elkaar concurreerden, koos Samsung ervoor om met ééntje door te gaan. In 2021 werd de Galaxy Note 21 daarom geschrapt, de Galaxy S21 Ultra kreeg ondersteuning voor de S-Pen en in 2022 zat ‘ie bij de Galaxy S22 Ultra zelfs ingebouwd. Zo verdween de Note-serie, ten gunste van de Ultra-serie.

Nu Samsung ook geen updates voor de telefoon meer uitbrengt, is de Note-lijn dus echt uit de running. Maar, zeg nooit nooit. Wie weet verschijnt de Note-naam ooit weer in Samsungs line-up. We hadden natuurlijk ook niet verwacht dat Samsung de Edge-naam zeven jaar na de S9 Edge nog zou gebruiken.

Ik heb de Samsung Galaxy Note 20 (of ouder): wat nu?

Gebruik jij nog een Samsung Galaxy Note 20 (Ultra) of een ouder model? Dan raden we je aan te upgraden naar een nieuw toestel. Zelfs als hij er fysiek nog goed uitziet, wordt de digitale beveiliging niet langer bijgespijkerd. Daarnaast zijn er de afgelopen vijf jaar veel vernieuwingen gedaan op het gebied van camerakwaliteit, snelheid en batterijduur.

De beste vervanger voor je Note 20 zou dan ook de Galaxy S25 Ultra zijn, met een flink scherm van 6,8 inch, de snelste chip van het moment en natuurlijk een ingebouwde S-Pen. Ook de S24 Ultra van vorig jaar komt met deze voordelen, maar is onderhand al voordeliger verkrijgbaar.

Ken of ben jij iemand met een Galaxy Note 20? Laat het weten in de reacties hieronder!