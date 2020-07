Een nieuwe video laat het design van de Samsung Galaxy Note 20 zien. Het nieuwe toptoestel wordt op 5 augustus gepresenteerd.

Video laat Samsung Galaxy Note 20 zien

De animatie is online gezet door Evan Blass, een autoriteit als het op onaangekondigde smartphones gaat. Blass houdt er nauwe contacten in de telefoonindustrie op na en weet zodoende vaak als eerste hoe nieuwe toestellen eruitzien. Bovendien is de Note 20-video in lijn met eerdere geruchten, wat de geloofwaardigheid ten goede komt.

Heel verrassend is het filmpje daarom niet. We zien geen functies die we nog niet eerder zijn tegenkomen. Wel is het de eerste keer dat we het design van de Note 20 in zulke hoge kwaliteit aanschouwen. Het toestel krijgt een fors scherm met bovenin een kleine inkeping, die precies in het midden geplaatst is.

De schermranden lopen via een lichte kromming soepel door in de achterkant, die een lichtelijk glanzende afwerking heeft. Verder biedt de behuizing plaats aan de gebruikelijke knoppen, waaronder een aan/uit-knop en volumeregelaars. Uiteraard is ook de S-Pen in de behuizing aanwezig, al zien we die niet op het filmpje. De drievoudige cameramodule komt wel duidelijk naar voren.

Aftellen naar 5 augustus

Op 5 augustus onthult Samsung de Galaxy Note 20. In aanloop naar deze officiële presentatie is vrijwel alle informatie over de nieuwe phablet al vroegtijdig uitgelekt. Zo weten we onder meer dat het toestel hoogstwaarschijnlijk een groter scherm met hoge ververssnelheid krijgt en drie camera’s op de achterkant heeft.

De accucapaciteit groeit volgens geruchten mee met het scherm en de S-Pen krijgt er wat functies bij. De stylus moet vooral functioneler worden en meer als een ‘echte’ pen gaan aanvoelen. In onderstaand overzicht vind je de meest geloofwaardige Samsung Galaxy Note 20-geruchten op een rij. Wil je op de hoogte blijven van de onthulling? Download dan de Android Planet-app, of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

