Samsung Galaxy Note 20 vs Galaxy Note 10: de 6 belangrijkste verschillen

Nu de Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra zijn onthuld, is het tijd om de smartphones te vergelijken met hun voorgangers. Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de Galaxy Note 20 (Ultra) en Note 10 (Plus).

Samsung Galaxy Note 20 vs Galaxy Note 10: de verschillen

Net als vorig jaar bestaat de nieuwe Note-reeks uit twee toestellen, maar Samsung heeft wel een kleine naamswijziging doorgevoerd. Het duurste model draagt niet meer de Plus-naam, maar heet de Galaxy Note 20 Ultra. Dit om de namen van de telefoons waarschijnlijk gelijk te trekken met de Galaxy S20-reeks.

De normale Note 20 verschijnt met een adviesprijs van 1049 euro, wat 100 euro meer is dan de Note 10. De Note 20 Ultra is de opvolger van de Note 10 Plus en is met een adviesprijs van 1299 euro een stukje duurder. Op welke punten verschillen de Note 20- en Note 10-telefoons van elkaar? Hieronder bespreken we de belangrijkste verschillen.

1. Grotere schermen en 120Hz

Allereerst hebben de Note 20 en Note 20 Ultra grotere schermen dan hun voorgangers. De Note 20 heeft bijvoorbeeld een 6,7 inch-display, terwijl dat van de Note 10 ‘slechts’ 6,3 inch groot is. De full-hd-resolutie is wel gelijk, waardoor de scherpte van beide displays vergelijkbaar is. Het scherm van de Note 20 (Ultra) is volgens Samsung wel 25 procent helderder, wat handig is bij veel zonlicht.

Het scherm van de Note 20 Ultra meet 6,9 inch en dat is een slagje groter dan dat van de Note 10 Plus (6,7 inch). Beide toestellen hebben een QHD-resolutie, maar een groot verschil is de ondersteuning voor 120Hz. Dit betekent dat het scherm van de Note 20 Ultra 120 keer per seconde wordt ververst. Hierdoor ogen beelden soepeler en voelt de smartphone een stuk sneller aan.

De normale Note 20 heeft overigens een standaard 60Hz-scherm, net als zijn voorganger. Dit is gunstiger voor de accuduur van de telefoon, maar veel smartphones in deze prijsklasse hebben wél een scherm met een hogere ververssnelheid. Dat maakt het extra jammer dat de Note 20 op dit gebied achterloopt.

2. Betere S Pen

Een belangrijk verschil tussen de Note 10 en Note 20 is de S Pen. De kenmerkende stylus is weer een stukje beter en slimmer geworden en kun je nu ook gebruiken om de smartphone te bedienen, zonder dat je met het pennetje het scherm hoeft aan te raken. De zogeheten ‘Air Gestures’ vervangen de navigatieknoppen van Android, waardoor je de Note 20 op een nieuwe manier kan bedienen.

Ook belangrijk: de reactiesnelheid van de S Pen is verbeterd. Volgens Samsung is de latency van de stylus zo ver teruggebracht dat het net lijkt alsof je met pen en papier schrijft als je de Note 20 gebruikt.

3. Grotere accu’s, maar niet sneller laden

Samsung heeft de Note 20 en Note 20 Ultra ook voorzien van grotere accu’s. Vooral bij de reguliere Note 20 is dit een flinke vooruitgang: 4300 mAh in plaats van 3500 mAh. Dat is fijn, want de accuduur van de Note 10 vorig jaar viel nogal tegen. Sterker nog: het was één van de belangrijkste minpunten van het toestel.

Bij de duurdere Note 20 Ultra en Note 10 Plus is het verschil qua accu een stuk kleiner. De Note 20 Ultra heeft een 4500 mAh-accu, terwijl de Note 10 Plus het deed met een 4300 mAh-variant. Het is echter de vraag hoe lang de Note 20 Ultra op een volle lading meegaat, want een groot 120Hz-scherm verbruikt veel stroom.

Wat het opladen betreft is er weinig veranderd. Zowel de Note 20 als Note 20 Ultra hebben een snellader van 25 Watt in het doosje, net als vorig jaar bij de Note 10-telefoons. Volgens Samsung zijn de smartphones hiermee na een halfuur opladen voor de helft vol. Ook draadloos opladen en omgekeerd draadloos opladen zijn weer aanwezig. Dit gaat even snel als bij de vorige Note’s, dus op dit gebied is er weinig nieuws onder de zon.

4. Nieuwe designs

Uiteraard heeft Samsung ook het ontwerp van de nieuwe Note-telefoons aangepast. De Note 20 en Note 20 Ultra hebben een meer matte afwerking en komen in nieuwe kleurtjes. De Note 20 Ultra heeft een behuizing van glas, met een laagje van het nieuwe Gorilla Glass Victus om te beschermen tegen krasjes en vallen.

Gek genoeg is de behuizing van de Note 20 minder luxe dan bij de Note 10. Samsung kiest namelijk voor een plastic achterkant, terwijl de Note 10 volledig van glas is gemaakt. Het is onduidelijk waarom Samsung hiervoor kiest, maar mogelijk probeert het bedrijf op deze manier de prijs iets te drukken.

5. Verbeterde camera’s

Een ander noemenswaardig verschil tussen de Note 20- en Note 10-telefoons zijn de camera’s. De reguliere Note 20 heeft ongeveer dezelfde camera’s als de Galaxy S20: een primaire camera van 12 megapixel, een 64 megapixel-lens voor optische zoom (inzoomen zonder kwaliteitverlies) en een 12 megapixel-groothoeklens om extra wijde foto’s te maken.

De duurdere Galaxy Note 20 Ultra gebruikt die 12 megapixel-groothoeklens ook, maar heeft ook een heuse 108 megapixel-camera aan boord. Daarmee leg je meer details vast. Een 12 megapixel-telelens met periscopische zoom maakt het plaatje compleet. Met die aparte zoomlens kun je tot 5x optisch zoomen, waarbij er geen kwaliteit verloren gaat. Daarmee is de Note 20 Ultra op cameragebied dus te vergelijken met de Galaxy S20 Ultra.

Op de voorkant zit bij beide telefoons een 10 megapixel-selfiecamera, net als bij de Note 10 en Note 10 Plus.

6. 5G-ondersteuning

Tot slot beschikken de nieuwe Note 20 en Note 20 Plus over 5G-ondersteuning. De Ultra heeft standaard ondersteuning voor het nieuwe mobiele netwerk, net als de normale Note 20. Hoewel de smartphones hiermee helemaal klaar voor de toekomst zijn, heb je in Nederland nog niet heel veel aan 5G.

Het nieuwe mobiele netwerk is nog niet overal beschikbaar en de snelheidsverbeteringen zijn op dit moment klein. Daar komt in 2022 pas verandering in, omdat dan de 3,5GHz-frequentieband beschikbaar komt.

Samsung Galaxy Note 20 (Ultra) prijzen en release

De Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra zijn vanaf vandaag (5 augustus) te reserveren in Nederland voor respectievelijk 1049 en 1299 euro. Op 21 augustus vindt de release van de toestellen plaats.

Samsung Galaxy Note 20 (5G, 256GB opslag): 1049 euro . Kleuren: Mystic Bronze, Mystic Grey en Mint.

(5G, 256GB opslag): . Kleuren: Mystic Bronze, Mystic Grey en Mint. Samsung Galaxy Note 20 Ultra (5G, 256GB opslag): 1299 euro . Kleuren: Mystic Bronze en Mystic Black

(5G, 256GB opslag): . Kleuren: Mystic Bronze en Mystic Black Samsung Galaxy Note 20 Ultra (5G, 512GB opslag): 1399 euro. Kleuren: Mystic Bronze en Mystic Black

