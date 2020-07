Downloaden maar: Samsung Galaxy Note 20-wallpapers

De Samsung Galaxy Note 20 is nog niet officieel gepresenteerd, wel is het mogelijk om al enkele wallpapers van het toestel te downloaden. Check de achtergronden hier.

De Samsung Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20 Ultra verwachten we pas op 5 augustus. Wil je je eigen toestel er een beetje uit laten zien als een Note 20 of ben je gewoon toe aan een nieuwe achtergrond? Verschillende officiële wallpapers van de Note 20-serie zijn nu al te downloaden.

Het gaat om vijf achtergronden, waarvan er slechts één een hoge resolutie heeft. Van de andere vier wallpapers is de resolutie een lager, waardoor deze er misschien wat onscherp uitziet op je eigen toestel. De afbeeldingen zijn online gezet door Ishan Agarwal en onder andere via deze link te downloaden.

Samsung presenteert op 5 augustus zowel de normale Note 20 als Note 20 Ultra. Er is dan echter niet heel veel nieuws meer te vertellen dan de prijzen en releasedata. Van beide toestellen zijn de vermeende specificaties en het uiterlijk namelijk al volledig uitgelekt.

Zo lees je hier alles over de Samsung Galaxy Note 20-specificaties. Dat toestel krijgt onder andere een behuizing van plastic, drie camera’s op de achterkant en een scherm met een ververssnelheid van 60Hz. De Samsung Galaxy Note 20 Ultra wordt het topmodel en ook daarvan zijn de vermeende specificaties verschenen.

Die variant krijgt een scherm van 6,9 inch dat 120 keer per seconde ververst. De primaire camera heeft een resolutie van 108 megapixel en ook is er een periscopische lens aanwezig. Daarmee gebruik je tot vijf keer optische zoom, waarbij geen kwaliteitsverlies optreedt. Beide toestellen komen met een S-Pen, maar die van de Note 20 Ultra biedt de meeste functies.

Concrete informatie over de prijzen van beide toestellen is tot nu toe nog niet gelekt. De Note 10 ging over de toonbank vanaf 949 euro, terwijl de Note 10 Plus minimaal 1099 euro kostte.

Uiteraard volgt Android Planet de aankomende lancering op 5 augustus, waar we ook verschillende andere apparaten verwachten.

