Gerucht: Samsung komt volgend jaar toch met Galaxy Note 21

Het leek erop dat Samsung volgend jaar geen nieuw Galaxy Note-toestel zou uitbrengen, maar een nieuw gerucht spreekt eerdere berichten tegen. Het bedrijf zou nog één laatste Note-smartphone willen introduceren.

‘Samsung Galaxy Note 21 toch op komst’

Het nieuws komt van de Koreaanse website ETNews. De bron bevestigt dat Samsung afscheid gaat nemen van de Galaxy Note-telefoons, maar zegt ook dat er volgend jaar nog een laatste toestel verschijnt. Het zou gaan om één smartphone, die vermoedelijk de Galaxy Note 21 gaat heten.

In 2019 en 2020 koos Samsung ervoor om twee Note-telefoons uit brengen. Dit jaar verschenen bijvoorbeeld de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra. Over de Note 21 is weinig bekend, al weten we alleen dat ‘ie ergens in de tweede helft van 2021 moet verschijnen.

De afgelopen tijd verschenen meerdere geruchten over het schrappen van de Galaxy Note-lijn. Samsung zou zich meer gaan focussen op opvouwbare smartphones en dat gaat vermoedelijk ten koste van de Note-reeks. Het bedrijf zou ook S Pen-ondersteuning, een kenmerkende feature van de Note-telefoons, willen toevoegen aan de Galaxy S21 Ultra, die begin volgend jaar moeten verschijnen.

Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra

In augustus bracht Samsung de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra uit. De smartphones hebben hele krachtige hardware, grote accu’s en werken natuurlijk samen met de S Pen. Een andere belangrijke verbetering is het 120Hz-scherm, dat voor snelle en vloeiende animaties zorgt.

Wil je meer weten? Neem ook een kijkje in onze Samsung Galaxy Note 20 Ultra review of check de video hieronder.

