Samsung gaat minder vaak software-updates uitbrengen voor de Galaxy Note 8, het toestel uit 2017. De smartphones krijgt niet meer maandelijks updates, maar eens per kwartaal.

De Samsung Galaxy Note 8 wordt voortaan minder vaak van beveiligingsupdates voorzien, zo schrijft onder andere Sammobile. Het toestel kreeg de afgelopen jaren iedere maand een software-update, maar dit gebeurt nu nog maar eens per kwartaal. De beveiligingsupdates van drie maanden worden dan gebundeld en uitgebracht in een grotere update.

Op de officiële updatepagina van Samsung is te zien dat de Galaxy Note 8 nu bij het rijtje smartphones hoort dat ieder kwartaal wordt bijgewerkt. Samsung geeft zijn high-end smartphones (zoals de Note 8) doorgaans drie jaar lang maandelijks beveiligingsupdates.

Vervolgens brengt het bedrijf nog een jaar extra updates uit, maar dan wel minder vaak zoals nu bij de Note 8 het geval is. Hierdoor blijf je echter beschermd tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem en kan Samsung mogelijk nog nieuwe functies toevoegen.

Nieuwere Note-telefoons en updates

Heb je een Galaxy Note 9 of Note 10, dan kun je de komende maanden gewoon nog regelmatig updates verwachten. Ook de Note 20 en Note 20 Ultra, die sinds augustus in Nederland verkrijgbaar zijn, krijgen de komende jaren maandelijkse beveiligingsupdates.

Samsung belooft de toestellen ook bij te werken naar Android 11, 12 en 13. Net als Google en OnePlus brengt ook Samsung dus drie grote Android-upgrades voor zijn telefoons uit.

De Galaxy Note 20 Ultra is het vlaggenschip van Samsung voor dit najaar en beschikt bijvoorbeeld over een groot 120Hz-scherm en periscopische cameralens om heel ver in te zoomen. De smartphone ondersteunt bovendien het nieuwe 5G-netwerk en heeft een adviesprijs van 1299 euro. De reguliere Note 20 is kleiner en beschikt over minder indrukwekkende specs, maar is met 949 euro ook goedkoper. In de Galaxy Note 20 vs Note 20 Ultra-vergelijking zetten we alle verschillen op een rijtje.

