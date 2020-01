Samsung is begonnen met de uitrol van Android 10 voor de Galaxy Note 9 in Nederland. Vooralsnog gaat het wel alleen om gebruikers van een branded toestel van Vodafone.

Android 10 voor Galaxy Note 9 in Nederland

De uitrol voor Android 10 voor de Samsung Galaxy Note 9 heeft ook Nederland bereikt. Niet iedere Note 9-gebruiker kan de update al downloaden. De nieuwe software rolt vooralsnog alleen uit voor gebruikers van een branded toestel van Vodafone. Daarbij zijn door de provider verschillende aanpassingen doorgevoerd aan de software.

De update is zo’n 1900MB groot en direct te downloaden. De update brengt onder andere de One UI 2.0-interface en ook de beveiligingsupdate van december is toegevoegd.

In de nieuwe interface zijn verschillende aanpassingen doorgevoerd. Zo kun je je volledig focussen op werk of studie. Notificaties bevatten minder informatie en ook is Focus Modus geïntroduceerd. Daarmee pauzeer je apps tijdelijk, waardoor je geen meldingen meer krijgt en je jezelf echt kunt concentreren.

Daarnaast brengt Android 10 zelf verschillende nieuwigheden. Zo is er de systeembrede donkere modus, waarbij apps die dit ondersteunen automatisch worden aangepast qua kleurenpalet. Apps die dat kunnen, zijn bijvoorbeeld Gmail, Google Chrome en YouTube.

Eerder verscheen de update al in Duitsland. Voor nu moet je als gebruiker van een variant van T-Mobile of een unbranded versie dus nog even geduld hebben. Als de update voor die toestellen ook uitrolt, lees je dat uiteraard op Android Planet.

Wanneer krijg ik de Android 10-update?

Heb jij een ander toestel van Samsung, check dan het overzicht van Samsung-toestellen die de Android 10-update krijgen. Heb je een toestel van een ander merk, bekijk dan het grote Android 10 update-overzicht.

Wil je toch alvast checken of er voor jouw Note 9 een update klaarstaat?

Ga naar de instellingen-app op je telefoon; Tik op ‘Systeem’; Kies eventueel voor ‘Geavanceerd’ om meer opties te tonen. Tik daarna op ‘Systeemupdate’; Je ziet nu of jouw versie van Android de laatst beschikbare is en wanneer de telefoon gecontroleerd heeft op een update; Ben je er niet zeker van? Druk op de knop ‘controleren op update’. De telefoon gaat nu nogmaals kijken of er nieuwe software is. Als dat het geval is, krijg je meteen een notificatie.

