Gerucht: Samsung vervangt Galaxy Note-telefoons dit jaar met S21 FE

Een doorgaans betrouwbare smartphone-insider suggereert dat Samsung de Galaxy Note-smartphones dit jaar vervangt met de S21 FE. Dit is een goedkopere versie van de reguliere Galaxy S21, die later dit jaar moet verschijnen.

Samsung Galaxy S21 FE vervangt de Galaxy Note

De goed ingevoerde smartphonelekker Evan Blass, op Twitter bekend als @evleaks, heeft een afbeelding gedeeld waarop te zien is hoe Samsung zijn high-end toestellen tot nu toe positioneert. Daarmee toont Blass dat de Samsung S21 logischerwijs de S20 opvolgt, maar dat er geen opvolger voor de Galaxy S20 FE van vorig jaar komt. De Galaxy S21 FE, een high-end smartphone die over een paar maanden zou verschijnen, gaat de Note 20 daarentegen opvolgen.

Al langere tijd gaan er geruchten dat Samsung dit jaar geen Note-telefoons uitbrengt. In plaats daarvan zou het bedrijf er volgens Blass voor kiezen om de S21 FE te positioneren als de opvolger van de Note 20. Volgend jaar verschijnt mogelijk wel weer een Note-toestel, maar dit jaar moeten we het doen met de Fan Edition van de S21.

Of dit ook betekent of de Samsung S21 FE een aantal Note-functies krijgt, zoals ondersteuning voor de bekende S Pen, is nog maar de vraag. De Galaxy S21 Ultra van begin dit jaar kan echter overweg met de stylus, dus het lijkt logisch dat we ook op de Fan Edition het pennetje kunnen gebruiken. Daarnaast weten we niet of de S21 FE een Note-achtig design krijgt, maar dit lijkt niet aannemelijk.

Meer over de Galaxy S21 FE

Hoewel de Samsung Galaxy S21 FE nog wel eventjes op zich laat wachten, weten we al het één en ander over de aankomende smartphone. Zo laten gelekte renders zien dat het toestel erg op de andere S21-smartphones lijkt, met een vergelijkbaar design. Het camera-eiland op de achterkant loopt bijvoorbeeld door vanuit de zijkant van de behuizing, en het scherm heeft dunne randen en een klein gat voor de selfiecamera.

De verwachting is dat de Galaxy S21 FE beschikt over een 6,4 inch-full-hd-scherm met 120Hz-ondersteuning. Daarnaast denken we dat de smartphone wordt aangedreven door de Exynos 9100-chip, een krachtige processor die ook in de reguliere Samsung S21 zit. Net als zijn voorganger verschijnt de Fan Edition in verschillende kleurtjes en met Android 11 (of Android 12).

Wil je meer weten? Android Planet heeft een overzicht met Samsung Galaxy S21 FE-geruchten gepubliceerd, waarin we alle informatie op een rijtje zetten. Als eerdere berichten juist zijn, wordt het vlaggenschip op 19 augustus aangekondigd. Dit is echter nog niet door Samsung bevestigd.

