Komt Samsung nou wel of niet met een nieuwe Galaxy Note? Die vraag wordt al tijden gesteld, want het bedrijf zou de Note-toestellen misschien wel de nek om willen draaien. Nu heeft de ceo van Samsung hier uitsluitsel over gegeven.

Samsung Galaxy Note blijft voortbestaan

DJ Koh heeft laten weten dat we in de toekomst zeker nieuwe Galaxy Notes gaan zien. Hij noemde dat de Note-lijn erg belangrijk is voor Samsung, maar ook consumenten. Dat komt onder andere door de high-end hardware, nieuwe technieken en natuurlijk de S Pen. Met die stylus kun je immers veel preciezer werken en tekenen op je smartphonescherm.

Dit jaar gaan we echter geen nieuwe Samsung Galaxy Note meer zien. Volgens de ceo heeft dat meerdere oorzaken. Ten eerste wordt het lastig om miljoenen toestellen te produceren vanwege tekorten van onderdelen, voornamelijk chips. Daarnaast noemt hij de Samsung Galaxy S21 Ultra een goed alternatief. Dat high-end toestel is half januari gepresenteerd en biedt ook ondersteuning voor de stylus.

In 2022 moeten we wel een nieuw Galaxy Note-model gaan zien, maar niks is absoluut zeker. Ook noemt hij dat het niet helemaal duidelijk is of de introductie dan weer in augustus zal zijn. Die maand wordt al jaren gebruikt voor de presentatie van nieuwe Note’s.

Meer productlijnen van Samsung

Naast de Note-lijn brengt de fabrikant nog meer toestellen uit met elk hun eigenschappen. Zo heb je bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A-serie, die in het middensegment valt. Later vandaag verwachten we daarin twee nieuwe modellen te gaan zien, de Samsung A52 en Galaxy A72.

De Galaxy S-lijn bestaat juist uit high-end toestellen en de S21-serie is half januari al gepresenteerd. Dan heb je ook nog de Galaxy M-toestellen die vooral bekendstaan om hun grote accu’s en natuurlijk de foldables. Volgens Samsung is die laatste categorie echt ultra-premium en laat het bedrijf met die toestellen goed zien waar ze echt toe in staat zijn.

