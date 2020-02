Van Galaxy S naar S20: een terugblik op Samsung’s successerie

Nog even en dan presenteert Samsung zijn nieuwe vlaggenschip, de Samsung Galaxy S20. Android Planet blikt aan de vooravond even terug op alle Galaxy S-toestellen die ‘m voorgingen.

Samsung Galaxy S20 in aantocht

De Galaxy S-serie zet al meer dan tien jaar de toon voor andere smartphonefabrikanten. Er werden verkooprecords gebroken en nieuwe standaarden gezet. Concurrenten hadden jaren nodig om weer een beetje bij te krabbelen. Inmiddels worden Galaxy S-toestellen hier en daar ingehaald door smartphones met modernere features, maar blijven het toptoestellen.

We zijn nu bijna toegekomen aan de lancering van de Samsung Galaxy S20. Wordt het zo’n grote sprong vooruit als de naam doet vermoeden? De tijd zal het leren. Wat aan de vooravond van Samsung Unpacked wel goed is om te doen, is om even pas op de plaats te maken. Een terugblik naar waar het mee begon. Dit zijn alle Galaxy S-toestellen, van S tot S20. Lees je mee?

Samsung Galaxy S: de eerste

Het toestel waar het allemaal mee begon. Tenminste, als je de originele Samsung Galaxy niet in dit rijtje schaart. Dat was nog een weinig indrukwekkende midranger, waar Samsung zijn eerste voorzichtige stappen met Android mee waagde. De Samsung Galaxy S, met Android 2,1 Eclair en de TouchWiz-interface, was daarvan de overtreffende trap.

Het toestel werd in maart 2010 gepresenteerd en was eind juni in Nederland te koop. De Galaxy S moest destijds concurreren met bekende namen als de HTC Desire, Google Nexus One en Xperia X10, maar liet ze qua specificaties en features allemaal achter zich.

Niet alleen de krachtige 1GHz Hummingbird-processor werd geroemd om zijn snelheid; iedereen die voor het eerst het 4 inch-super-amoled-scherm (resolutie: 480 bij 800 pixels) met eigen ogen zag, wilde niet meer terug naar lcd-schermen van andere fabrikanten.

De Samsung Galaxy S was niet alleen het begin van een succesreeks voor Samsung, hiermee begon ook de bittere concurrentiestrijd met Apple. Niet in de laatste plaats omdat de Galaxy S wel heel erg veel leek op de toenmalige iPhone 3GS.

Bijzonderheden Samsung Galaxy S

De smartphone is wereldwijd 25 miljoen keer verkocht;

Het super amoled-scherm was op een gegeven moment moeilijk leverbaar. Daardoor kwamen er ook varianten uit met een lcd-scherm;

Swype was al een tijdje verkrijgbaar als losse app, maar een standaard onderdeel van de Galaxy S.

De 5 megapixel-camera had geen flitser, ondanks dat dit wel gebruikelijk was voor smartphones in die tijd.

Samsung Galaxy S2: overtreffende trap

Na het doorslaande succes van de originele Galaxy S, deed Samsung daar met de Samsung Galaxy S2 nog eens een schepje bovenop. De lijst van specificaties was voor die tijd ongekend. Met een 1,2Ghz dualcore processor en ‘groot’ 4,3 inch-super-amoled-scherm. De 8 megapixel-camera had ditmaal wel een flitser en kon video in 1080p-resolutie opnemen.

Door deze indrukwekkende specificaties liet het toestel zijn concurrenten, zoals de LG Optimus 2X Speed, HTC Desire HD of HTC Incredible S, moeiteloos achter zich hoewel dit toestel wel een tikkie duurder was. Dat hield het grote publiek echter niet tegen de portemonnee te trekken. De Samsung Galaxy S2 ging uiteindelijk wereldwijd ruim 40 miljoen keer over de toonbank.

Bijzonderheden Samsung Galaxy S2

De Samsung Galaxy S2 had in Nederland een stoer uitziende, zwarte, plastic behuizing. Maar in veel andere landen was het een compleet andere smartphone. Er verschenen tientallen varianten, met een ander uiterlijk en soms andere specs;

De Samsung Galaxy S2 werd gepresenteerd met Android 2.3 Gingerbread en kreeg updates tot aan Android 4.1 Jelly Bean.

De Samsung Galaxy S2 werd geleverd met Kies Air, een manier om draadloos gegevens over te zetten van pc naar smartphone. Een hele verbetering ten opzichte van de eerdere versies van Samsung Kies-software.

Samsung Galaxy S3: blub-blub!

Nadat Samsung bij de Galaxy S2 vooral werkte aan het zo uitgebreid mogelijk maken van het lijstje specificaties, was het bij de Galaxy S3 tijd voor een stukje verfijning. Het uiterlijk was geïnspireerd op een geslepen kiezel in het water. Dat trok Samsung wel een beetje extreem ver door, ook in de software: elke keer als je het toestel aanraakte hoorde je standaard een tenenkrommend ‘blub’-geluidje.

Dit wil niet zeggen dat de Samsung Galaxy S3 geen goede specificaties had. Ook dit toestel zat weer aan de top van de markt. Met een 1Ghz quadcore-processor, 16GB aan opslaggeheugen en 4,7 inch-hd-scherm.

Daarnaast maakte Samsung veel werk van extra functies in software TouchWiz, dat bovenop Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Smart Stay maakte gebruik van de frontcamera om het scherm aan te houden zolang jij er naar keek. Ook herkent de software speciale bewegingen, waardoor je een telefoontje kunt opnemen door het toestel naar je oor te brengen.

Bijzonderheden Samsung Galaxy S3

De Samsung Galaxy S3 had een eigen spraakgestuurde assistent. S-Voice werd gezien als de concurrent van Siri, maar werkte een stuk minder goed.

De Samsung Galaxy S3 is het eerste vlaggenschip van Samsung dat we op Android Planet reviewden. Op 31 mei 2012 concludeerden we: “Samsung zet hun sterke Galaxy S-lijn door met de Galaxy S III, die weer op veel – maar helaas niet alle – vlakken de beste smartphone van dit moment is.” Lees de volledige Samsung Galaxy S3 review hier terug.

Levering van de blauwe variant werd enkele weken uitgesteld. De coating van de plastic achterkant kon witte vlekken vertonen. Samsung vernietigde daarom 600.000 achterkantjes en ging ze opnieuw maken.

De Samsung Galaxy S3 was de eerste die zich qua verkoopcijfers kon meten met een gelijktijdig uitgebrachte iPhone. In totaal werden er 70 miljoen verkocht.

Samsung Galaxy S4: de meestverkochte ooit

Net als bij de Galaxy S3 had Samsung ook bij de S4 wel door dat de specificatie-race redelijk gelopen was. Het verschil moest ‘m zitten in handige softwarefuncties. Die werden dan ook in ruime mate aan Android 4.2.2 Jelly Bean toegevoegd.

Zo was de Samsung Galaxy S4 voorzien van nieuwigheden als Air Gesture, waarbij je door handgebaren acties kon uitvoeren. Een andere nieuwe functie was Smart Scroll, waarbij de frontcamera je ogen volgt. Door naar boven en beneden te kijken, kun je over een pagina scrollen. Samsung was misschien zijn tijd iets té ver vooruit met deze functies.

Ondanks dat de Galaxy S4 uitstekende hardware combineerde met complete en goede software, was er bij de Samsung Galaxy S4 ook een flink minpunt te noemen. Die glimmende plastic behuizing; daar zou Samsung toch maar eens wat anders op moeten verzinnen.

Bijzonderheden Samsung Galaxy S4

De Samsung Galaxy S4 was een absolute verkoopknaller. Twee maanden na de lancering in april 2013 waren er al 20 miljoen van verkocht. In totaal zou het toestel 80 miljoen keer over de toonbank gaan. Een record voor Android-smartphones.

Op Google I/O dat jaar werd ook een Google Play Edition van de Samsung Galaxy S4 getoond. Deze draaide stock-Android, zonder TouchWiz, en was direct via Google te koop.

De Samsung Galaxy S4 scoorde in onze review een 8,5 als rapportcijfer, maar: “hij maakt ons alleen maar meer benieuwd naar de Galaxy S5.”

Samsung Galaxy S5: pleisterwerk

Die gewenste veranderingen in het uiterlijk kwamen met de Samsung Galaxy S5, die zelfs waterdicht was. Het toestel was echter nog steeds van plastic, maar het glom alleen niet meer zo. Vergeleken met bijvoorbeeld het glimmende aluminium van de HTC One M8 bleef de Galaxy S-serie toch wat goedkoop aanvoelen.

Samsung was ondertussen onvermoeibaar bezig om zoveel mogelijk functies aan zijn toestellen toe te voegen. Net alleen qua software: het was nu mogelijk twee apps tegelijk op het scherm actief te hebben en met de Toolbox kon je een extra menu met snelkoppelingen oproepen. Ook qua hardware had de S5 wat extra’s. Het was de eerste Galaxy S-telefoon met vingerafdrukscanner en hartslagmeter. Beide maakten echter geen indruk.

Gelukkig was de basis gewoon nog goed. Het prachtige super amoled-scherm was gegroeid tot 5,1 inch en het toestel had voor het eerst een Snapdragon 800-processor van Qualcomm.

Bijzonderheden Samsung Galaxy S5

De Samsung Galaxy S5 kon het uiterste uit de 2800 mAh-accu halen. De speciale spaarstand zorgde voor een standby-tijd van 30 dagen.

De Samsung Galaxy S5 was beschikbaar in vier verschillende kleuren: zwart, wit, blauw en een soort beige-roze. Vooral die laatste optie was opmerkelijk: door de vorm en het bolletjesrelïef leek het nog het meest op een grote pleister.

De Samsung Galaxy S5 scoorde in onze review een 8 als rapportcijfer. “De Galaxy S5 scoort op de belangrijkste punten en is daarmee een toptoestel dat de strijd met de concurrentie gemakkelijk aankan.”

Samsung Galaxy S6: welkom bij de wallhuggers

Met de Samsung Galaxy S6 maakte de serie eindelijk de stap naar een premium-design. De Galaxy S6 was voorzien van een behuizing van metaal en glas, waardoor het direct een stuk luxer aanvoelde. Daarvoor moesten wel flinke concessies gedaan worden: de accu was niet meer verwisselbaar en het geheugen niet meer uitbreidbaar. Vreemd genoeg was de Galaxy S6 ook niet meer waterdicht. Een flinke stap terug ten opzicht van zijn voorganger.

Vooral het scherm van de Samsung Galaxy S6 was een sprong voorwaarts. Qua formaat verschilde hij niet van het 5,1 inch-scherm van zijn voorganger. Maar de QHD-resolutie was nieuw en een feest voor onze ogen: “De kwaliteit en resolutie van het scherm zijn ongekend,” zo schreven we in de Samsung Galaxy S6 review van 6 april 2015.

Ondanks het nieuwe uiterlijk kon de Galaxy S6 zich qua verkopen niet meten met zijn plastic voorganger. Het totale aantal toestellen dat is verkocht, is door Samsung echter nooit bekendgemaakt.

Bijzonderheden Samsung Galaxy S6

De Samsung Galaxy S6 had voor het eerst betaaldienst Samsung Pay aan boord. Veel plezier hebben we daar in Nederland nog niet van gehad. We wachten nog steeds tot het beschikbaar komt.

‘Wall huggers’, zo werden iPhone-gebruikers door Samsung genoemd in een reclamevideo van de Samsung Galaxy S5. iPhone-gebruikers besteedden een groot deel van de dag bij het stopcontact, terwijl Galaxy-gebruikers gewoon een nieuwe, volle accu in hun telefoon konden stoppen. Met het uitbrengen van de Galaxy S6 was die video ineens een stuk minder geestig voor Samsung.

Tegelijk met de Samsung Galaxy S6 presenteerde Samsung ook een andere variant. De Samsung Galaxy S6 Edge had een gebogen scherm aan weerszijden van het toestel.

Samsung Galaxy S7: subtiele maar belangrijke verbeteringen

Misschien is de Samsung Galaxy S7 wel de smartphone die de S6 had moeten zijn. Net als zijn voorganger had deze een glazen behuizing met een luxe uitstraling. Maar nu had Samsung er wél ruimte voor een geheugenkaart in gemaakt. Ook was het toestel dankzij een IP68-certificering weer stof- en waterbestendig.

In onze Galaxy S7 review schreven we dan ook: “De Samsung Galaxy S7 en S7 Edge lossen de meeste minpunten van hun voorgangers op en brengen bovendien een aantal subtiele, maar belangrijke verbeteringen.”

De Samsung Galaxy S7 werd ook direct in twee varianten gepresenteerd: de normale, en Samsung Galaxy S7 Edge. Die laatste had niet alleen een afgerond scherm aan de zijkanten, maar was nu ook een tikkie groter om het prijsverschil te rechtvaardigen.

Bijzonderheden Samsung Galaxy S7

Voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro bracht Samsung een speciale variant van de S7 Edge uit. Elke Olympische sporter kreeg er een, verder gingen er 2016 in de verkoop.

De presentatie van de Galaxy S7 gebeurde deels in virtual reality. Iedereen in de zaal moest een Gear VR op doen. Ondertussen had niemand door dat Mark Zuckerberg hen kalmpjes voorbij wandelde. Het leverde één van de meest iconische (en griezelige) techfoto’s ooit op.

Samsung nam voor het eerst afscheid van de infrarood-sensor. Vanaf dit toestel is de Galaxy S-lijn niet meer te gebruiken als afstandsbediening voor je tv.

Samsung Galaxy S8: geen knaller qua verkoopcijfers

Hoewel officiële cijfers niet vrijgegeven zijn, denken analytici dat de Samsung Galaxy S8 minder goed verkocht dan de Galaxy S7. Het zou goed kunnen dat de Note 7 daar iets mee te maken hebben. Het is begin 2017 en Samsung zit in de problemen omdat de Galaxy Note 7 enkele maanden eerder teruggeroepen moest worden vanwege ontploffingsgevaar.

Dat werkt natuurlijk niet mee voor de verkoop. Wat ook niet meewerkt, is dat Samsung besloot de vingerafdrukscanner te verplaatsen. Precies naast de camera, op de achterkant van het toestel. Bixby, de spraakgestuurde assistent, had wat ons betreft beter weggelaten kunnen worden.

Toch scoort de smartphone een 9 in onze review. Omdat dit de eerste Galaxy S-smartphone is zonder fysieke homeknop, is er extra veel ruimte voor het sterke punt van het toestel, dat prachtige amoled-scherm: “Samsung heeft met succes het recept van vorig jaar verder verbeterd, op een wijze dat alle andere smartphones verouderd ogen en voelen.”

Bijzonderheden Samsung Galaxy S8

Een Edge-variant was overbodig. Het afgeronde ‘Infinity Display’ is nu standaard. Wel presenteerde Samsung tegelijkertijd een grotere Plus-variant van de Galaxy S8.

Niet lang na de lancering ging er een video rond waarin te zien was dat de gezichtsherkenning van het toestel met een eenvoudige foto te foppen was. Samsung reageerde door te zeggen dat gezichtsherkenning ook niet gezien moest worden als waterdichte beveiliging.

TouchWiz is niet meer. Vanaf nu heet de software die Samsung over Android heen plaatst ‘Samsung Experience’.

Samsung Galaxy S9: evolutionair

‘Een kleine evolutie’, zo noemden wij de Samsung Galaxy S9 in onze review. Het design was nauwelijks aangepast ten opzichte van zijn voorganger. Eén belangrijk aspect had Samsung wel veranderd: de vingerafdrukscanner zat nu op een veel logischere plek op de achterkant van het toestel.

Samsung zet vooral in op verbeteringen in de camera en die schiet inderdaad indrukwekkende beelden. De Samsung Galaxy S9 Plus is dan ook voorzien van een dubbele camera. Revolutionair is dat niet. Huawei volgde al snel met een smartphone die een driedubbele camera aan boord heeft.

Bijzonderheden Samsung Galaxy S9

De software ‘Samsung Experience’ is ook al niet meer. Dat is nu alweer vervangen voor Samsung OneUI. Het is één van de beste Android-skins die Samsung gemaakt heeft.

Ondanks positieve commentaren die het toestel krijgt, vallen de verkoopcijfers wederom tegen. De volledige omzet van Samsung heeft er nu zelfs onder te lijden.

Nieuwigheidje in de camera. Samsung heeft de eerste smartphone met een variabele lensopening. De grootte van het diafragma wordt automatisch aangepast aan de situatie.

Samsung Galaxy S10: familie-uitbreiding

Samsung heeft inmiddels door dat ‘kleine evoluties’ en marginale verbeteringen van bestaande toestellen geen verkoopsucces opleveren. Wil je mensen aansporen een nieuwe smartphone te kopen, dan moet je ze iets bieden wat er in ieder geval anders uitziet.

Het design van de Galaxy S10 is daarom flink op de schop gegaan. De frontcamera zit in een cameragat verwerkt (De Galaxy S-lijn heeft nooit een notch gehad) en de vingerafdrukscanner zit onder het scherm. Verder heeft het toestel andere kleuren en een drievoudige camera op de achterkant.

Ook brengt Samsung meteen drie varianten van de Galaxy S10 uit. Naast het ‘normale’ exemplaar en de Plus-variant presenteerde het bedrijf met de Galaxy S10e een instapmodel. Voor ieder wat wils, mits je nog steeds bereid bent daar minimaal 750 euro voor te betalen. Ondanks dat de Galaxy S-serie op meer en meer punten ingehaald wordt door concurrenten, blijft het volgens onze review nog ‘de koning onder de smartphones’.

Bijzonderheden Samsung Galaxy S10

Een vermelding waard anno 2019: de hele Galaxy S10-familie heeft uitbreidbaar geheugen, een aansluiting voor een hoofdtelefoon en is ook gewoon water- en stofbestendig.

Met een verkoopprijs die begon bij 999 euro is de Galaxy S10 bijna tweemaal zo duur als de originele Galaxy S toen die verscheen.

De Galaxy S10 Plus behaalde een mooie mijlpaal: de eerste in de Galaxy S-serie met 1TB aan geheugen, dat ook nog eens uit te breiden was tot 1,5TB. De originele Galaxy S begon met 8GB aan opslaggeheugen.

Samsung Galaxy S20: het volgende hoofdstuk

Daarmee zijn we teruggekomen in het ‘nu’, aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk in de successerie van Samsung. We denken al veel te weten over het nieuwe toestel. Zo wordt het geen Galaxy S11, maar Samsung Galaxy S20. Om de grote sprong voorwaarts beter inzichtelijk te maken.

Hoe groot die sprong wordt, weten we op 11 februari om 20.00 uur. Dan presenteert Samsung zijn nieuwe toestel. Android Planet volgt het op de voet, dus wil je niets missen, houd dan de website in de gaten. Je kunt je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief, of de gratis app downloaden om op de hoogte te blijven.

