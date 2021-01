Samsung stopt uitrol Android 11-update voor Galaxy S10

Samsung heeft de Android 11-update voor de Galaxy S10, S10 Plus en S10e stopgezet. De upgrade zou voor diverse problemen zorgen, waardoor je ‘m tijdelijk niet kan downloaden en installeren.

Lees verder na de advertentie.

Samsung maakte onlangs Android 11 beschikbaar voor de Galaxy S10, S10 Plus en S10e, maar zet de update nu weer stil. Dit meldt website Sammobile. De grote software-upgrade zou voor verschillende problemen zorgen, waaronder issues met de cameraprestaties. Foto’s zouden niet altijd helemaal scherp zijn. Daarnaast zouden de S10, S10 Plus en S10e meer energie verbruiken, waardoor de accu’s van de telefoons sneller leeg zijn.

Als je de Android 11-update al op je Galaxy S10 hebt gedownload, dan kun en hoef je niets te doen. Als je S10-toestel nog op Android 10 draait, dan moet je wachten totdat Samsung versie 11 weer beschikbaar maakt. Vermoedelijk werkt het bedrijf aan oplossingen voor de problemen, waarna de update opnieuw wordt uitgebracht. Wanneer dit gebeurt, is nog onduidelijk.

Samsung heeft voor verschillende toestellen de Android 11-update uitgebracht. Naast de Galaxy S10-telefoons is de nieuwste Android-versie ook voor gebruikers van de Samsung S20, S20 FE, Note 20 (Ultra) en Note 10 (Plus) te downloaden. In de komende maanden verschijnt de update ook voor goedkopere als de Galaxy A51 en A41.

Android 11 is de tweede grote versie-update voor de Galaxy S10. Het toestel wordt in de toekomst ook nog bijgewerkt naar Android 12, omdat Samsung zijn belangrijkste smartphones sinds kort drie jaar lang van grote software-updates voorzien. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat de gloednieuwe Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra tot en met Android 14 worden ondersteund.

Op zoek naar meer? Lees meer over het updatebeleid van Samsung om te zien of jouw telefoon ook langer wordt bijgewerkt. In de Android 11 review (en onze video hieronder) vertellen we je alles over de vernieuwingen van deze Android-versie.

Volg het laatste nieuws over Samsung: